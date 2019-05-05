Game of Thrones 第 8 季太黑太暗好難睇？教你幾招提升煲劇體驗

近幾星期除了有《Avengers 4: Endgame》上映之外，美劇方面《Game of Thrones 權力遊戲》的最後一季也終於來臨。《Game of Thrones》第 8 季剛推出的第 3 集「The Long Night」掀起全劇高潮，然而 Fans 在熱議劇情走向的同時，也紛紛投訴此集嚴重偏暗，令觀眾觀賞重要大戰時眼睛受罪。 究竟要如何提升黑暗畫面的質感、從而達到舒適的煲劇感受？從製作方早前的意見中，我們或許可以找到有效的辦法。

畫面太暗？可能是你的周遭太光了



受到 Fans 猛烈評擊，《Game of Thrones（下稱 GoT）》的攝影師 Fabian Wagner 亦在訪問中回應指，「The Long Night」一集如此暗淡並非調色問題，而是製作組有意為之，為的是呈現大戰的真實質感，而在拍攝時他們用的多是自然光源，亦是畫面偏暗的一大理由。



Fabian Wagner 又有「貼士」贈予各位 Fans，在觀看此集的時侯可以盡量將周遭的光源關上、營造全黑的觀影環境，自然就可以更好地感受「The Long Night」的氛圍。



將室內光源調暗、減少反光或其他色彩對畫面的影響，應是其中一個有效方法（網上圖片）

選部 OLED 屏幕的裝置觀看？

當然，除了 Fabian 的「關燈」建議外，我們也是可以在硬件層面著手，去嘗試解決畫面太暗的問題，最直接的當然是選用一部採用 OLED 材質屏幕的手機／電視。

OLED／AMOLED 材質屏幕，每粒像素皆為自體發光，本質上可以顯示到更「黑」的黑色、以呈現更高的對比度，故即使沒有開啟 HDR 功能，OLED 屏幕在觀看黑暗色調為主的畫面時可以輸出更佳畫面。



很多人觀看劇集時會選用 iPad，但其實 iPad 所用的 IPS 是 LCD 液晶屏幕的一種，需要背光板進行輔助顯示，對比度低，在調高亮度時，黑色的位置會變成灰色。

目前採用旗艦手機多已轉用 AMOLED 屏幕，但一些中低規格的手機依然是 IPS LCD 屏幕，在面對黑暗場景時就會見到以上情況

HDR 功能有幫助嗎？

在遇到黑暗畫面時，我們多第一時間會想到用 HDR 功能去觀看，然而以今次的《GoT》新一集為例，不少人觀看時都是以 HBO 的官方串流軟件觀看，而 HBO Go 本身並不像 Netflix 一樣支援 HDR 格式的影片播放，在影片沒有載入 HDR 之 metadata 的前提下，手機、電視屏幕根本不能帶來任何增益。

換言之，要充份利用 HDR 功能，就只能等到出 BluRay 碟的時侯，再配合 BluRay 機以及適當的顯示屏幕了。

不過有個別手機，例如推出了不久的 Samsung Galaxy S10 系列，自帶一個影片增益功能，就可以做出類似 HDR 的效果，令畫面細節光度提升一點

影片增強效果：