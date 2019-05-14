【台灣三送一機票】2019 最新申請教學！6 步簡單拎走免費機票

【台灣三送一機票】2019 年的申請終於推出了，上次和大家分享了台灣入台證我上網申請方法，當時已稍微提起了台灣三送一機票的活動，今次就正式教大家如果申請，免費拿到一張台灣來回機票（未連稅、機場費用）。想知申請資格？申請方法？有那些航空公司選擇？即睇以下教學。

申請資格：

港澳居民於 2019 年 1 月 1 日至 8 月 31 日之期間，經由香港或澳門入境台灣旅遊 3 次或以上之旅客即可參加，但持學生簽證、工作簽證或居留簽證進入台灣即不能進行申請。每人最多只可以申請一次，申請日期由 2019 年 5 月 14 日至 2019 年 9 月 30 日前。免費機票限量 5,000 張送完即止，因此如果已經符合資格的話，就要馬上跟本文教學完成申請，以免 5,000 張免費機票被人搶光。

申請表格（按此進入）

台灣機票三送一（圖片來源：台灣觀光局）

Step 1：準備登機證

首先，要證明你在期間內去了三次台灣，因此需要提供三套由香港或澳門出發入境台灣的登機證或郵輪房卡（不限定航空公司），當然日期必須是活動指定期間內完成出入境(2019 年 1 月 1 日至 8 月 31 日)。如果經台灣轉機而沒有入境的機票，將不能當做證明。除了實體機票外，也可以用電子登機證，即手機 Wallet 內的電子登機證。要以 5.5cm X 7.3cm 大小打印出來。如果真的遺失了登機證，可以向所屬的航空公司申請「搭機證明書」，並用正本作申請。

各航空公司申請「搭機證明書」方法：

國泰/國泰港龍航空﹑香港航空﹑中華航空 ﹑長榮航空

HK Express： 3902 0288

每位旅客一年只可以申請一次（圖片來源：台灣觀光局）

Step 2：入台證

如果是使用電子登機證申請的話，就必須要繳交入台證作為遊台的證明，而且由 2015 年 7 月開始，入台證不再回收，因此要以正本作申請。入台證必須是三次旅遊期間的其中一次，不過台灣觀光局建議三張入台證都提供，以快速申請審核。如沒有留下紙本入台證或經由快速通關而無出入境章的遊客，要再到台北經濟文化辦事處申請入出境證明正本。

Step 3：身份證及護照

把護照的個人資料頁面（有相那一頁）﹑三次出入境台灣的印章頁和香港／澳門的身份證副本影印，同時用作遊台和個人身份證明。

指定日期內完成申請（圖片來源：台灣觀光局）

Step 4：遊台票證

這是 2019 申請新加入了文件，需要繳交一張三次遊台期間，其中一次的票證。當中可包括：台灣觀巴／台灣好行／高鐵／台鐵／客運／門票／體驗式旅遊產品票証（Day Tour）。電子票證的乘搭或購票記錄亦可作申請，可使用悠遊卡APP 「Easy Wallet」截圖影印出來申請。

Step 5： 三送一活動問卷

這個文件也是 2019 新加入的申請要求，問題的內容大多是了解遊客去台灣的目的﹑對三送一活動的滿意程度和對台灣的感興趣的地方等。只是提供一些旅遊數據，選擇什麼不會影響到申請，不過也請申請人如實和認真作答，讓台灣觀光局以更有效的數據再考慮活動的改進和提供更多優惠給遊客。

申請所需文件（圖片來源：台灣觀光局）

點圖放大看護照／BNO 申請範本：

點圖放大看免簽證申請範本：

Step 6：遞交文件

以上 5 份文件都準備好後，就可以進行申請。申請人可以親身到台灣觀光局駐香港辦務處繳交文件，或以郵遞方式申請，務必貼足足夠郵資，並寫出寄件者地址及聯絡資訊，於信封註明三送一活動。

台灣觀光局駐香港辦務處地址：

香港九龍尖沙咀廣東道 30 號新港中心第一座 5 樓 512 室

辦公時間：

星期一至星期五 9:00－17:00（無中午休息時間）、星期六、日及公眾假期不開放