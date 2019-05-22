【Macbook Pro 2019 8核心 升級】Apple HK於WWDC前公布，首次將MacBook Pro更新至8核心處理器，成為運算速度最快的Macbook Pro，比之前使用4核心及6核心提供更強執行速度。不過，選擇細機便沒有8核心升級了。

去年提供更新的Macbook Pro以最高4核心及6核心運作，Macbook Pro 2019則換上第8代及第9代 Intel Core 處理器，而8核心Intel處理器亦是首次用於Macbook Pro上，據Apple提供資料，Macbook Pro 2019效能比上代6核心有40%提升。

Apple 首次於 Macbook Pro採用8核心CPU。 （Apple）

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15吋支援8核心

Macbook Pro 2019與2018年版本一樣，具備光亮度 500 流明/nit Retina顯示器，支援 P3 寬廣色域及原色調技術、支援Touch Bar、Touch ID及獨立Apple T2 晶片提供更大升級安全保障；Macbook Pro 2019 8核心型號只限15吋有Touch Bar、Touch ID 2.3GHz 8核心第9代 Intel Core i9 處理器並內建512GB SSD儲存，售價由HK$21,999起；另一升級型號為15吋、Touch Bar、Touch ID 2.6GHz 升級至6核心第9代 Intel Core i7 處理器、內建256GB SSD儲存，售價由HK$18,999起。

13吋版本Macbook Pro 2019只提供有Touch Bar、Touch ID、2.4GHz 4核心第8代 Intel Core i5 處理器、內建256GB或512GB SSD儲存版本，售價HK$14,399起。各版本Macbook Pro最快訂購後3天出貨，升級更高SSD儲存容量、加RAM的自定版本送貨時間為3-9天。