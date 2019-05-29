iPod touch 7 代即日上市：加強AR、新增 256GB、入手價更低

數碼生活
撰文：
最後更新日期：

Apple WWDC 開發者大會即將在下星期舉行，不過在此之前 Apple 方面就已經不斷發表新產品；繼日前的新版本 Macbook Pro 之後，Apple 今日（5 月 28 日）就正式推出了全新一代的 iPod touch！

今次更新的 iPod touch，算是同一系列的第 7 代，不過在外型上並沒有多大變化，同樣是四吋屏幕、同樣是六色金屬機身，早前曾經傳聞過的 touchID、FaceID 來到今代繼續缺席。

繼續有 3.5mm 耳機插槽，都算是一個賣點吧？

第 7 代 iPod touch 最大升級在於其內置的處理器由上一代的 A8 升級為 A10 Fusion；是次升級，除了提升運算力至與 2016 年時推出的 iPhone 7 系列同級以外，又為 iPod touch 帶來多人 FaceTime、ARKit 的支援，而更重要的，應是讓 iPod Touch 系列也可以得到 iOS 13 新版本的支援，不會隨一眾 A8 處理器機種一同被淘汰。

＄1,599 的價錢，在上代只能買到 16GB 容量版本，而今代則可以買到 32GB，不過論化算程度，似乎 128GB 版本更佳

另一方面，7 代 iPod touch 的容量選擇減至三個，然而卻是系列首次加入 256GB 容量版本，另外不同容量版本的售價亦有所下調，32GB、128GB、256GB 版本的香港售價分別為 $1,599、＄2,499 以及＄3,399。（按下細圖放大解說）

ASUS ZenFone 6 自拍奪 DxOMark 冠軍　記者實機試相驗證功力
iPhone 「拖手仔」手機套　執子之手與子偕老 最佳替代品
唔見 Android手機？Find My Device幫你定位遺失位置、遙控鎖機
Apple emoji設計嚴重錯誤？「二四排列」算盤被指從未存在！
傳iPhone 11支援雙藍牙輸出　一部手機同時連兩對AirPods播歌
Samsung Galaxy手機用戶必學影相秘技：自訂快門按鍵
Asus ZenBook Pro Duo上手玩！雙 4K 觸控螢幕、多工處理最強筆電
Samsung推出免費S10 Disney和Pixar動畫壁紙！幽默掩藏前置鏡頭
【麵包控注意】三菱吐司神器獲日本網民力推！自製完美多士沒難度
香港的智慧城市之路　無人商店的根本概念及電子錢包的關係
世衛通過新版國際疾病分類　打機成癮列為疾病之一
含WannaCry等6種最具破壞力惡意軟件　天下至毒Laptop值近千萬？
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。