iPod touch 7 代即日上市：加強AR、新增 256GB、入手價更低

Apple WWDC 開發者大會即將在下星期舉行，不過在此之前 Apple 方面就已經不斷發表新產品；繼日前的新版本 Macbook Pro 之後，Apple 今日（5 月 28 日）就正式推出了全新一代的 iPod touch！

今次更新的 iPod touch，算是同一系列的第 7 代，不過在外型上並沒有多大變化，同樣是四吋屏幕、同樣是六色金屬機身，早前曾經傳聞過的 touchID、FaceID 來到今代繼續缺席。

繼續有 3.5mm 耳機插槽，都算是一個賣點吧？

第 7 代 iPod touch 最大升級在於其內置的處理器由上一代的 A8 升級為 A10 Fusion；是次升級，除了提升運算力至與 2016 年時推出的 iPhone 7 系列同級以外，又為 iPod touch 帶來多人 FaceTime、ARKit 的支援，而更重要的，應是讓 iPod Touch 系列也可以得到 iOS 13 新版本的支援，不會隨一眾 A8 處理器機種一同被淘汰。

＄1,599 的價錢，在上代只能買到 16GB 容量版本，而今代則可以買到 32GB，不過論化算程度，似乎 128GB 版本更佳

另一方面，7 代 iPod touch 的容量選擇減至三個，然而卻是系列首次加入 256GB 容量版本，另外不同容量版本的售價亦有所下調，32GB、128GB、256GB 版本的香港售價分別為 $1,599、＄2,499 以及＄3,399。（按下細圖放大解說）