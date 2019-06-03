Microsoft Excel 提供即時股價　上班隨時查看股市不用靠App？

如果你平日返工用開Microsoft Excel，又玩開美股，現在開張spreadsheet試算表便可以緊貼最新股價了，未必要上財經網或用App睇住個市。Microsoft微軟已經跟納斯達克（NASDAQ）和市場資訊商Refinitiv合作，將實時股市數據帶入Microsoft Office 365的Excel試算表。

Microsoft 365高級總監Rob Howard表示，金融投資數據、財經新聞是現代人日常生活中最需要緊貼的資訊。為協助幾百萬人利用Microsoft Office 365 Excel來管理個人財務和追蹤資產。去年Microsoft微軟推出了Stocks，是由人工智能（AI）驅動的Excel數據類型（Data Type）。Stocks將股票代號變成內含豐富資料（包括價格、變化、貨幣等）的互動實體。

如今Microsoft正式同納斯達克（NASDAQ）和Refinitiv合作，為全部於美國交易所上市的股票提供最當前的財務資料。全球最大交易所納斯達克股票交易所，以及世界最大金融市場數據和基礎設施提供商之一Refinitiv，兩間機構掌握的財經數據直接送入Excel的Stocks Data Type。

Microsoft Excel的spreadsheet試算表即時提供最新股價！Microsoft微軟跟納斯達克（NASDAQ）和市場資訊商Refinitiv合作，將實時股市數據帶入Office 365的Excel試算表。（Microsoft官網GIF截圖）

拜納斯達克和Refinitiv提供的可靠實時數據支援，Stocks Data Type將增強Excel在緊貼個人投資方面的功能，協助股民追蹤所持股票的最新價格、交易量和其他財務數據，而無需在Excel外搜索其他資料來源。

股民可在Excel試算表輸入股票代號，例如Microsoft的「MSFT」，然後於頂欄選擇「Data」再點選當中的Data Type「Stocks」，便能使用兩間機構的實時數據填寫試算表上不同的單元格，得出屬性（attributes）如股票價格、變化、最後交易時間和過去52周的高低點以及其他定價資訊。它們可由選項中點選，也可用於公式中使用。

Microsoft提議股民在一列中填寫股票投資組合的股票代號列表，讓Excel提供價格和每日益損。股民只需點擊一鍵即可刷新資訊。由官網GIF圖示範所見，望落似乎幾易用（點擊截圖放大細睇）：

+ 4 + 3 + 2

由於整套功能持續擴展，Excel還支援提供更廣泛的數據分析，包括比特幣、債券、外匯等投資工具的價格，以及盤後交易資訊和上市公司資料（如行業和公司描述等）；還提供更多有關互惠基金（Mutual Fund）和其他股市指數如納斯達克綜合指數、道瓊斯工業平均指數和標準普爾500指數的固定數據。

Microsoft形容Excel即時報價的功能「只是剛剛開始」，似乎有好大發展空間。最終目標是讓股民每隔幾分鐘便可獲得最Update的歷史數據和自動價格更新，生動活潑的試算表準確反映買家投資組合中發生之情況，還有指數的變化。只是，不少網民對於此功能嗤之以鼻，覺得來得太遲。他們聲稱老早（十幾年前）已識得利用Excel的外掛程式和附加元件如DTN ProphetX、Stock Connector等來分析股市和管理投資組合。

再者，Excel即時報價暫時只提供美股數據。除了對於部份美股投資者有參考價值外，對於一般香港股民，用處極其有限。相信大家只能期待未來Microsoft能與港交所和恆生指數有限公司合作吧。