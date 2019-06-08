珍珠奶茶Emoji有望2020年推出　Unicode 13.0仲加入哪些新符號？

數碼生活
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珍珠奶茶是台灣最具代表性的飲品，在香港、中國大陸都很受歡迎，近年日本和歐美等地亦開始普及，記者就曾在東京見過當地人大排長龍幫襯台式飲品店「貢茶」的珍珠奶茶。也許有見珍珠奶茶逐漸在國際上知名，Unicode旗下Emoji表情符號分組委員會表示，將於13.0版新圖案中加入珍珠奶茶，預計2020年正式推出。

Unicode旗下之Emoji分組委員會（Emoji Subcommittee）於年初公佈建議文件，收錄了計劃於2020年推出之Emoji 13.0版本表情符號。雖然全部Emoji都是尚在考慮中，未有定案，不過珍珠奶茶（Bubble Tea）的emoji就出現在12個候選新圖案名單上。建議文件表示，珍珠奶茶獲提名的原因是「有廣泛要求」和「視覺上獨特」。

12個候選Emoji 13.0新圖案名單（點擊放大截圖細睇）：

珍珠奶茶Emoji編號為L2/18-341，膠杯和飲管打斜，黑色粉圓珍珠散布在杯中奶茶，分彩色和黑白版。據文件所指，珍珠奶茶30年前於台灣面世，運用葡萄牙人帶來的木薯，取其根部澱粉質製成粉團再配以奶茶類，創造出特色飲品。

珍珠奶茶Emoji，膠杯和飲管打斜，黑色粉圓珍珠散布在杯中奶茶，分彩色和黑白版，有大中小三Sizes。（Unicode Emoji Subcommittee官方文件截圖）

珍珠奶茶外，還有其他日常事物列入Unicode 13.0草稿，包括硬幣（L2/18-310）、偽裝瞼（L2/18-311）、蒼蠅（L2/18-317）、梯（L2/18-320）、芝士火鍋（L2/18-328）、升降機／電梯（L2/18-329）、澳洲的回力鏢（L2/18-331）、蠕蟲（L2/18-343）、盆栽（L2/18-261）和鐵勾（L2/18-327）。

（點擊放大截圖細睇）：

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可惜的是雖然端午節剛過，編號L2/18-325的糉（包括中國粽子和墨西哥粽Tamale）卻被Unicode列入「Not recommended at this time」名單中。委員會要重新考慮加入，應該無望在下年成為Emoji。

糉（包括中國粽子和墨西哥粽Tamale）卻被Unicode列入「Not recommended at this time」名單中。委員會要重新考慮加入，應該無望在下年成為Emoji。（Unicode Emoji Subcommittee官方文件截圖）

甄選詳情可參閱Unicode Emoji Subcommittee官方文件

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