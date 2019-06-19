Asia Miles新功能．可網上兌換多航點旅程　無須再打「無人」熱線

儲 Asia Miles（亞洲萬里通） 絕不是印花貼紙般直接明瞭，當中有很多小細節可以玩，例如用更少的里數，換到更好的飛機客艙級別，或多一個中途點（假單程兌換）。近日 Asia Miles 官網終於都加入了「多城市」的功能，現在可以直接在網上兌換多程機票。

多個城市行程

自 Asia Miles 改了玩法後，來回的計算也只是兩次單程，因此大部分人都會選擇單程兌換。因此，越來越多人利用單程的中途站，玩多個地方。不過，以前要多個航點的話，就要打上去 Asia Miles 的熱線電話買機票。曾經打過這個熱線電話的讀者，應該都知道這根本是「無人」熱線，廣東話線等 100 分鐘以上也是正常，就算是英文線也要等 20-30 分鐘以上。現在只要在官網就能做到熱線買機票的功能。

多個地方的單程兌換，一次網上兌換比打去熱線方便極多（Asia Miles 官網截圖）

多城市兌換步驟

Asia Miles 官網加入了一個新的選項「多個目的地」，可以在網上直接選多個單程。筆者嘗試選擇由「香港到東京」﹑「東京到札幌」﹑「札幌到大阪」，最後「大阪回香港」，足足四次單程。筆者經驗分享，由於航點太多，時間上比較難就，不適合假期有限的用家。而且，兌換較近日子的機票會比較容易。

+ 5 + 4 + 3

新功能的限制

目前可以在網上兌換到的機票，亦只有 11 個航空合作夥伴的飛行獎勵，並且是在 353 日內出發的航班。而且整個行程的機位都要同一個客艙級別，不能選擇一程商務，一程經濟。加上，多個城市兌換，最多只可以有 6 班航機，以及 4 個城市。不過，這些限制應該也不會太影響一般的使用者，最重要的是這個新功能，令大家不用再打熱線電話兌換。而筆者認為官網兌換的不足有二：第一，就是要找到機位才能查詢到所需里數；第二，某一日期沒有機位時，更改日期後又要重新由第一航點選擇機票，整個兌換時間花費很長（但已經比熱線等人接聽快很多）。