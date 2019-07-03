iPhone 變透視機背零件露出？超型「改裝」大法公開

iPhone 變透視機背顯示零件？近年部分 Android 廠商興起使用透明機背，好像 HTC 及小米就曾經先後推出可以見到內部零件的透明機背手機。原來用 iPhone 都可以玩透視機背？仲要「改裝」簡單而且全無風險？即刻分享 iPhone 透視機背改裝法！

聰明的宅民黨黨友見到記者用括號括住「改裝」二字，應該已經聯想到這其實並非什麼改裝。將 iPhone 變成透視機背的，其實是由專門拆機的維修公司 iFixIt 推出的全新 iPhone 手機套。iFixIt 專門提供各種科技產品的第三方維修方案，每逢有新機推出，更會第一時間拆機拍片放上 YouTube，而且更加會為大家提供大量的拆機圖片作 wallpaper。

iPhone XS 裝上 iFixIt Insight 手機套，效果跟透視機背見到零件幾乎一樣，幾可亂真。（9to5Mac）

所以，今次 iFixIt 可謂物盡其用，將 iPhone 拆解圖片，製作成幾可亂真的 iPhone 透視機背 iFixIt Insight 系列手機套，除了最新型號的 iPhone XS、XS Max 及 XR 之外，iFixIt 更照顧到 iPhone 6、6 Plus、6s、6s Plus、7、7 Plus、8 及 8 Plus 用戶的需要，為大家準備相應的透視機背零件，及 X-Ray 透視款式，將手機拿出來肯定非常注目！

iPhone 不同型號的 iFixIt Insight（按圖放大）

iPhone XS 裝上了 iFixIt Insight 的效果非常迫真。（iFixIt）

iFixIt Insight 系列手機套定價只是 US$9.99（約港幣 $77.9），雖然暫時並不提供國際付運，不過大家都可以透過各種集運服務，輕易入手。

iFixIt Insight 手機套連結