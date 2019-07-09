【Windows 10秘技】桌面好亂無心機？一文教你從三方面美化版面

每天坐在電腦前，我們接觸最多的一定是桌面、工作列或開始功能表，它們就像電腦的「門面」一樣，是我們進入程式或打開檔的必經入口。好看的店鋪「門面」會讓人更有慾望走進去光顧，同樣的道理，一個好看的「Windows 門面」讓你工作更有動力、更加愉悅。 乾淨整潔的「桌面」能讓人思路開闊、賞心悅目，這裡的「桌面」既可以指你放置電腦的桌子，也可以指電腦桌面。試想，如果你打開電腦，看到的是滿桌面的文件，那你還會有工作的積極性嗎？今天就來教你如何深度定制桌面、工作列、開始菜單，打造高逼格的「Windows 門面」。

桌面：精美壁紙、Dock 欄、小部件

桌面作為電腦的主要介面，可以定位成工作台或檔中轉站，不建議在桌面上放太多應用程式。

在收到檔或下載檔案時，大多數人都會選擇存放到桌面上，畢竟桌面檔方便隨時取用與分享。但如果不及時整理又會變為密密麻麻的檔堆，所以養成及時歸檔的好習慣，讓桌面更加整潔美觀。

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工作列：透明化、圖示居中、個性簽名

工作列作為總是保持在最前的介面，顯示著當前啟動的應用程式以及一些重要的資訊。同時，右下角的「顯示桌面」還能讓你一鍵重回桌面，可以說是電腦的「Home 鍵」了。關於是否需要自動隱藏工作列或是合併按鈕，還是看需求而定，因人而異。

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開始菜單：美化磁貼、固定圖片、更多磁貼

開始功能表作為應用程式的啟動器，負責啟動所有的應用程式。我們可以將應用圖示固定到開始螢幕，直接在開始功能表內啟動應用程式。

相比桌面快捷方式，開始功能表按鈕總是保持最前，並且可以通過鍵盤上的「Win」一鍵開啟開始功能表，不用返回桌面，即可啟動應用。

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通過這裡介紹的一些小工具和小技巧，相信你能打造出屬於自己的高逼格「Windows 門面」。但美化的目的歸根到底還是為了工作的效率以及心情的愉悅。若不想折騰這麼多，不妨返璞歸真，回到最初的狀態也許是最好的。

【本文獲「AppSo」授權轉載，原文：電腦桌面總是亂糟糟？這6款 Windows 美化工具，讓你的桌面顏值不輸 Mac】