【旺角實試】Sony WF-1000XM3 真無線藍牙耳機 接收改善 降噪更佳

【耳機評測】Sony WF-1000XM3 第2代全無線藍牙耳機面世，改用全新的藍牙連接晶片以及重新設計的耳機機身後，宣稱不會再像第1代時那樣，出現令人煩惱的斷聲問題。記者帶同WF-1000XM3到網民公認接收黑點「旺角星際城市」試玩，結果如何？

旺角試玩 Sony WF-1000XM3

記者選在中午後1時30分左右到旺角星際城市，雖然未如夜市人流暢旺，但四周都有使用無線器材的購物客，對耳機防干擾性能都起到一定挑戰。結果，筆者由3樓掃落1樓，全程聽了30分鐘歌曲，連同機身與耳機、左／右耳機間的連線，真的1秒都未斷過。（筆者會繼續在不同環境中試玩，不斷更新體驗）

實在不知Sony做了甚麼手腳，但據說索尼是放棄使用「接近無損傳輸格式」AptX，選擇了連線安定性比較高的SBC/AAC格式，至於對音質的影響，我在後面再講。

Sony WF-1000XM3 機面上的反光圓型面板，其實就是輕觸式按鍵。（鍾世傑 攝）

筆者帶WF-1000XM3落旺角，在各電腦商場邊行邊聽，連線能力出色，全日未斷過。（鍾世傑 攝）

+ 6 + 5 + 4

隔音出色 降噪效果尚可

從外型已可看出，WF-1000XM3 機身是重新設計，比第1代及防水型WF-SP700N都要大隻，起初也擔心容易掉，實際上並不太重也夠貼耳、密封效果不錯，連女同事牙脆試玩也不覺得大對。再加上改用降噪耳筒WH-1000XM3的升級高清降噪處理器QN1e，其電子降噪niose cancelling效果明顯比一代好，在「西洋菜街南」舊行人區，車輛引誘聲、遊客拖行李聲都成功阻隔。（不過等車時企正食風位，發現它會將風聲放大、相當刺耳。）

WF-1000XM3看來大隻，而且好厚，但其實設計上有人體工學構想，穿戴後比想像中更貼耳。（鍾世傑 攝）

耳機面有2個收音咪，以人工智能計算環境噪音，並製造反向聲波以抵消令人煩厭的環境噪音。（Sony圖片）

任何時候用手掌緊蓋在左耳機面，音樂會即時收細、取消隔音， 令你可以跟別人對話溝通。（鍾世傑 攝）

充電盒及電量

新款電盒密閉度更好，不怕在袋子中誤開，有趣是它竟然無法直立，只能平放。這盒子快充10分鐘可玩90分鐘（充滿6小時電量需時1.5小時），儲電量合共可為耳機翻充3次，剛好聽足一天，如果停用NC降噪還可多用2小時呢。

這盒子快充10分鐘可玩90分鐘（充滿6小時電量需時1.5小時），儲電量合共可為耳機翻充3次，剛好聽足一天。（鍾世傑 攝）

黑金／白金兩色新款電盒賣相均非常華麗，不過筆者不太喜歡這種防滑膠料表面處理，很易吸手油。（鍾世傑 攝）

電盒有NFC無線配對，對準兩件gadget上的N字logo，一啪連線。（鍾世傑 攝）

聽歌睇戲

輪到講音色，純音樂方面筆者試用WM-1A黑磚試聽，可以用NFC一啪即駁。翻查資料，是用較舊的SBC制式連線，理論上音色比聽CD差，好在動圈單元本身水準好，又有DSEE HX搞點低音調味，整體還算不錯，但就欠了一點點層次感，不過人聲對白並無跟音樂「拿埋一舊」。

駁iPhone又如何呢？先要用Sony Headphones App作藍牙連線，有軟件一步步教做冇難度。睇戲時對白雖然不夾口型，但又不算甩得過份，能夠接受。老實講，iPhone用家給你AptX都是無用，任何機要駁iOS都是行SBC/AAC，所以耳機單元、調音、軟件方面都好重要。

Sony WF-1000XM3 為了連線安定性，使用傳統SBC制式，理論上音色比聽CD差，好在動圈單元本身水準好，整體音色還算不錯。（鍾世傑 攝）

更重要是換了新藍牙晶片，低延遲技術令聲畫同步比上代更好，欣賞YouTube影片時，甩咀形情況能接受。（鍾世傑 攝）

手機操作通話

最後就是比通話和手機操作，Sony WF-1000XM3能夠單靠耳機操作Google Assistant，但就用不到iOS Siri。當成handfree，其聽／講雙向通話質素都不俗，尤其用它錄voice message，比起同期發售的Beats Powerbeats Pro更加出色，終於有一對夠能力挑機AirPods杜位的全無線藍牙！

下載了Sony的Headphones app，再打開iPhone藍牙，連線過程又簡單且圖像化，沒甚麼難度。（鍾世傑 攝）