【呀脆推介】YA-MAN 6合1家用美顏機　拉提面部眼部15分鐘全護理

老生常談，「世界上沒有醜的女人，只有懶的女人。」所以，我家中洗手間的層架早已被面膜和護膚品全面佔領。不過，即使你日搽夜又搽，這些「補品」其實並沒有全面吸收，反而大多的精華留在皮膚的表層及手上。今次就跟大家分享一下我的新寵兒—YA-MAN 的RF射頻再生美顏機。

不知大家有否同感，就算擁有數部功能不同的美容儀器，但不出兩個月它們便會「退役」……最主要原因是「嫌麻煩」。YA-MAN 作為日本著名美容品牌，最近便推出了一部囊括6大功能的美顏機，除了有大家耳熟能詳的導出導入，還有RF (radio frequency)、EMS、微電流、LED Photo和冰感冷卻，可以說是將美容院的療程集合於一部機中，極之適合怕麻煩的朋友。

日本著名美容品牌，YA-MAN 的RF射頻再生美顏機。 (魏雪筠 攝）

大家或許會問何謂RF呢？其實RF射頻技術，就是可以直接把熱能傳到肌膚底層，促進膠原蛋白自然增生，然後達致拉提效果，讓你的肌膚更為緊緻。使用有RF技術的美顏機時，記得手勢要由內而外，下而上。YA-MAN 這部美顏機就將RF提升技術（Lift Up Technology）結合了眼部護理功能，由眼頭開始輕按約3秒，然後拿起，猶如按印章的方式圍繞眼部，只需要兩分鐘便完成雙眼護理。

YA-MAN 這部美顏機將RF提升技術（Lift Up Technology）結合了眼部護理功能，終於不用分開兩機護膚了！ (魏雪筠 攝)

平日的護膚步驟未有太大效果去改善肌膚彈性流失問題，而這部機我試用了一個多月，最感驚喜的是其EMS功能，EMS技術多用於物理治療，原理就是直接使用電脈，刺激肌肉跳動，從而促進血液循環。今代美顏機同時擁有過往型號的低頻EMS電流感應，以及新加的中頻EMS，透過雙頻EMS感應，更加集中刺激肌底。使用前需要在臉上塗上精華液或爽膚水，開始時會先有暖感，然後會有約兩秒的跳動電脈，感覺就像被螞蟻小口小口地咬，緊接就是約4秒的長電流。建議大家可以集中在三叉神經進行護理，讓這個較少肌肉運動的部位也可以變得緊緻。

使用美顏機時，記得手勢要由內而外，下而上，方可達致拉提效果。 (胡劍威 攝)

今代的美顏器採用雙頻EMS電流感應，可幾更加集中刺激肌底。 (魏雪筠 攝)

近日周末戶外活動多多，而皮膚經常缺水，眼袋和眼圈也日漸增長。YA-MAN 這部美顏機一星期只需要使用兩次便可，而且整個護理療程只需要約15分鐘。使用後我覺得精華的確較以往更為吸收，而且毛孔亦變得細緻。不過要注意的是，使用前避免塗上美白和含維他命C的護膚品，特別是對含美白成份敏感人士，因為這部RF美顏機或會令到美白物，在皮膚中變得更活躍，反而會加劇敏感問題；同時，一些具吸光功效的維他命C物質，在美顏機的LED燈下反令皮膚變得更為暗啞，但一般的保濕精華則也可以使用。

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YA-MAN Photo Plus EX Eye Pro RF射頻再生亮眼美顏機 零售價 HK$4,280