Samsung Galaxy Note 10 系列快充規格　最高速充電有玄機

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Samsung Galaxy Note 10 系列分別加入了全新的無線快充 Fast Wireless Charging 2.0，以及支援最高速 45W 的有線快充！但原來要最去到最快 45W，是有一定條件的；以下就為大家解釋 Samsung Galaxy Note 10 快速充電規格。

Samsung Galaxy Note 10 發布會上，官方提到手機將會支援 Fast Wireless Charging 2.0，不過速度上 Note 10 及 Note 10+ 其實有少許分別。Note 10 支援 12W 的無線快充，而 Note 10+ 則支援 15W 的無線快充。兩者比起 Qi早期的 5W 快得多，亦都比現時市面上大部分無線快速充電板所提供的 10W 都要快，而且是 Note 10 及 Note 10+ 同樣支援，大家只需要選配市面上較新，支援 12W 以上快充的無線充電板就可以使用。

Note 10 支援 12W 的無線快充，而 Note 10+ 則支援 15W 的無線快充。（蔡浩騰攝）

至於有線快充方便，官方雖然在發布會上提及最高速可達 45W，不過大家留心聽，會發現其實只有大機 Samsung Galaxy Note 10+ 支援 45W 快充，而 Note 10 就只支援 25W 的快充。根據官方的資料，45W 快充可以在 30分鐘內，為 Note 10+ 提供足夠一日使用的電量，不過實際上可以充電幾多 %，就要再作測試。

Samsung Galaxy Note 10 系列支援 PD3.0 快速充電，其中只有 Note 10+ 支援最高 45W 的功率。（Samsung）

另外，原廠的 Note 10 及 Note 10+，同樣只配備支援 25W 的快速充電器，根據《宅民黨》「有機男」發現，原來 Note 10+ 想享用最高速的 45W 快充，用戶要另外購買 PD3.0 標準的 45W 快速充電器及 5A 的 USB 連接線；不過 25W 的快充其實已經足夠正常的日常使用。順帶一提，Samsung Galaxy Note 10 系列，支援 QC2.0、AFC 及 PD3.0 制式，大家可以在選購充電器時留意一下。

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