Samsung Galaxy Note 10 系列快充規格　最高速充電有玄機

Samsung Galaxy Note 10 系列分別加入了全新的無線快充 Fast Wireless Charging 2.0，以及支援最高速 45W 的有線快充！但原來要最去到最快 45W，是有一定條件的；以下就為大家解釋 Samsung Galaxy Note 10 快速充電規格。

Samsung Galaxy Note 10 發布會上，官方提到手機將會支援 Fast Wireless Charging 2.0，不過速度上 Note 10 及 Note 10+ 其實有少許分別。Note 10 支援 12W 的無線快充，而 Note 10+ 則支援 15W 的無線快充。兩者比起 Qi早期的 5W 快得多，亦都比現時市面上大部分無線快速充電板所提供的 10W 都要快，而且是 Note 10 及 Note 10+ 同樣支援，大家只需要選配市面上較新，支援 12W 以上快充的無線充電板就可以使用。

Note 10 支援 12W 的無線快充，而 Note 10+ 則支援 15W 的無線快充。（蔡浩騰攝）

至於有線快充方便，官方雖然在發布會上提及最高速可達 45W，不過大家留心聽，會發現其實只有大機 Samsung Galaxy Note 10+ 支援 45W 快充，而 Note 10 就只支援 25W 的快充。根據官方的資料，45W 快充可以在 30分鐘內，為 Note 10+ 提供足夠一日使用的電量，不過實際上可以充電幾多 %，就要再作測試。

Samsung Galaxy Note 10 系列支援 PD3.0 快速充電，其中只有 Note 10+ 支援最高 45W 的功率。（Samsung）

另外，原廠的 Note 10 及 Note 10+，同樣只配備支援 25W 的快速充電器，根據《宅民黨》「有機男」發現，原來 Note 10+ 想享用最高速的 45W 快充，用戶要另外購買 PD3.0 標準的 45W 快速充電器及 5A 的 USB 連接線；不過 25W 的快充其實已經足夠正常的日常使用。順帶一提，Samsung Galaxy Note 10 系列，支援 QC2.0、AFC 及 PD3.0 制式，大家可以在選購充電器時留意一下。