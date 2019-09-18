iPhone 11 Pro Filmic Pro多鏡頭錄影功能非獨佔！支援舊機型一覽

9月10日Apple發表會上展示最新 iPhone 11 Pro透過Filmic Pro App錄影的新功能，支援廣角、超廣角、長鏡三鏡頭及前置鏡頭同時監測和錄影。最新消息指出，此項創新功能竟不是iPhone 11 Pro系列獨佔，部份舊iPhone也能用到！

Apple 9月10日秋季發布會中，Filmic ProApp多鏡頭錄影功能的示範影片令全場拍晒手掌。App Store專屬的Filmic Pro能夠一Cut捕捉多鏡頭各自的角度視野，節省拍攝時間之餘，令製作人有更大發揮空間：拍攝現場表演節目時可以同時攝錄表演內容和現場觀眾的反應。

對YouTuber和KOL來講更是恩物，既可用主鏡頭拍攝前面景物，又能以前置鏡頭自拍說話的情況。

其實iPhone 11 Pro的多鏡頭錄影加錄音功能在軟件程式層面上依賴iOS 13引入的多鏡頭新API（應用程式介面）。

最新iOS 13開放的API，實現多鏡頭錄影和多咪收音功能。因此除了iPhone 11、iPhone 11 Pro及iPhone 11 Pro Max支援外，部份符合規格（性能和電力）的舊型號iPhone或平板機也能進行多鏡頭錄影，這些可以啟用多鏡頭模式的機型包括：

iPhone XS、XS Max（2018）iPhone XR（2018）iPad Pro（2018）

配置Apple A12 Bionic晶片的iPhone XS及XS Max能夠同時啟動三支鏡頭，包括雙支主鏡頭和前置鏡頭，但拍片時只能支援其中兩支鏡頭同時錄影，無法讓三支鏡頭同時錄影。

組合分別有「後置雙鏡頭」（Back Dual Camera）、「後置廣角鏡頭＋前置鏡頭」（Back Wide + Front）、「後置廣角鏡頭＋後置長焦鏡頭」（Back Wide + Back Telephoto）、「後置廣角鏡頭＋前置TrueDepth鏡頭」（Back Wide + Front TrueDepth）、「後置長焦鏡頭＋前置鏡頭」（Back Telephoto + Front）及「後置長焦鏡頭＋前置TrueDepth鏡頭」（Back Telephoto + Front TrueDepth）。

（9to5Mac）

iPhone XS系列只能兩鏡同時錄影，主要是受限於手機的處理器的性能和電力問題，更可能要降低解像度才能進行同步拍攝。不過點都好，兩鏡拍片其實對於好多人來講都夠用有餘，對於舊iPhone用家來講都算好消息。現時只有一款第三方的Filmic Pro App支援多鏡拍片，期待有更多App能做到這功能吧。9月20日就是iOS 13推出的日子，安裝了Filmic Pro App的iPhone XS、XR及iPad Pro用家，或者可以先拍為快！

Apple發布會Filmic Pro多鏡頭錄影示範片再睇：