iPhone 11 系列中國熱賣　身體很誠實說好的抵制呢？

iPhone 11 系列在中國展開預訂，令人意外的，除了設有 3 鏡頭的高階型號 Pro 及 Pro Max 之外，就連入門級的 iPhone 11 同樣極受歡迎，就連最強分析師郭明錤都要自打嘴巴，調高 iPhone 11 系列的出貨預測！

iPhone 11、iPhone 11 Pro 及 Pro Max 在早前的 9 月 13 日正式開始全球預訂，近期受中美貿易風波影響的中國市場亦不例外。原本預期，中國消費者因為貿易風波揚言「抵制」新 iPhone 會對銷情有所影響，不過根本馬來西亞科技網站 Zinggadget 的報道，部分 iPhone 11 系列的新配色銷情非常理常。

iPhone 11 Pro 及 Pro 的 256GB、512GB 已經開始缺貨，在中國 Apple 官網購買，現時要等 2 至 3 星期的送貨時間。（截圖）

有份預售 iPhone 11 的電商京東公布，iPhone 11 系列的預售比去年同期增長達 480%，其中午夜綠的 iPhone 11 Pro 及 Pro Max 頭批據報在 5 分鐘內售罄，Apple 中國官網現時預訂送貨期已經要 2 至 3 星期（跟香港情況相同）；另外，iPhone 11 的綠色及紫色新配色同屬熱賣型號。

iPhone 11 定價比上年度 iPhone XR 更抵玩，成為在中國市場熱賣的主因。（Apple）

不單止中國市場，iPhone 11 系列全球的銷售情況亦比預期中理想。其中在 iPhone 11 系列正式公布前，決定調低 2019 至 2020 年度 iPhone 銷售預期的最強分析師，天風證券國際的郭明錤，在 iPhone 11 系列正式展開預售之後，再度將 iPhone 的全年銷售預期由早前的 6 千 5 百萬至 7 千萬台，調高至 7 千萬至 7 千 5 百萬台。

根據 MacRumors 的報道，郭明錤指定價較昂貴的 iPhone 11 Pro 及 Pro Max 在北美銷情較為理想，而入門級的 iPhone 11 則在中國市場熱賣。iPhone 11 定價比 iPhone XR 為低，接近中國人口平均薪資的 1 至 1.3 倍，再加上中國市場提供 24 個月的免息分期出機，令消費者更容易突破心理關口購買。郭明錤又指出，iPhone 11 Pro 的午夜綠玻璃機背在生產上遇到一些技術問題，令這個熱賣型號的出貨時間進一步延長；似乎想購買午夜綠 iPhone 11 Pro 的朋友，就算身體很誠實，還是要耐心等一等。