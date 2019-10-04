iPhone SE 2料2020年初推　最強分析師郭明錤：A13處理器 3GB RAM

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iPhone SE 2 傳了多年一直沒有着落，不過最強分析師、天風國際證券郭明錤依然堅信， Apple 將會在 2020 年第一季度推出以 iPhone 8 為基礎的 SE 2。郭明錤更估計，Apple 必定會為了現時其中一批用戶，推出新一代廉價版 iPhone。

iPhone SE 2 將會沿用 iPhone 8 的外形設計，不過換入跟 iPhone 11 系列相同的 A13 處理器，及將 RAM 容量提升至 3GB 水平（iPhone 11系列為 4GB）。雖然 iPhone SE 2 傳聞已經有多年歷史，不過到現時命中率依然接近百分百的郭明錤就推算，Apple 預期將會在 2020 年推出 3 千至 4 千萬台 iPhone SE 2，而目標客戶，就是現時仍然使用 iPhone 6 及 iPhone 6 Plus 的用戶。

iPhone SE 2 將沿用 iPhone 8（圖）外形設計，4.7 吋屏幕配搭 Touch ID，主打入門級市場。（Apple）

MacRumors 引述郭明錤的分析報告，原來現時全球仍然有大約 1 億用戶使用 iPhone 6 及 iPhone 6 Plus 系列，不過 iOS 13 起已經不再對這些型號提供支援，換言之這一批用戶將會在短期內進入轉機市場。這一批用戶明顯對比較新的功能，好像 Face ID、多鏡頭拍攝不感興趣，所以主打價錢及沿用 iPhone 8 設計的 iPhone SE 2，相信將可以吸納這一批用戶留在 iOS 陣營。

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