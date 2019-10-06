iPhone 11 獨家優惠！教你最抵入手 iPhone 11　平過先達回收價！

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iPhone 11 已經推出數周，到現在還未入手的你，是否仍心大心細呢？相信大家最關心的應該是價錢的問題，如果夠抵的話，應該無須再考慮。今次，筆者就是分享獨家出機的最抵方法，要說最抵，當然是和先達回收價比較。無錯，透過這個方法入手的 iPhone 11 比目前的先達回收價更低。說到這，是否開始心動呢？想知怎樣買到最平 iPhone 11，繼續看以下出機教學啦！

「一網打盡」01會員獨家優惠

「一網打盡」和 eBay 合作下，推出 01 會員尊享的獨家出 iPhone11 優惠。只要經「一網打盡」連結，前往 eBay 就能以超抵優惠價搶港版行貨 iPhone 11。教大家搶機攻略前，當然要告訴你優惠有多好，才能有動力看下去。首先以下是截稿前，iPhone 11 的先達回收價：

回收價大約是原價（參考 Apple 香港官網價錢）減 $499-$599（iphonepricehk圖片）

目前先達的回收價是原價減 $499-$599，而只要經「一網打盡」前往「eBay」買到的 iPhone 11，折扣是 $666-$766，比先達回收價更低。而且優惠還未完，成功搶購後更能賺取高達 13,066「01積分」，憑01積分可兌換超過價值 $100 購物禮券。換句話說，獨家優惠高達約 $800。但要注意的是，今次的優惠名額有限，限量只售180部！正所謂「快人一步，理想達到」，想成功以超抵價出 iPhone11，就要留意以下攻略。

01會員獨家出機優惠！

獨家優惠五大賣點！

預備工作

今次的優惠由 2019年10月8日12:00 pm 開始搶購，售完即止，但說到明是 01會員獨家，事前預備首先當然是成為 01 和「一網打盡」會員。其次，由於最後是在 eBay 付款，因此預先開設 eBay 帳戶和輸入購物訊息也是必須的。最後當然是搶購的連結，只要大家讚好「一網打盡」Facebook 專頁，就能獲得 iPhone 貨量及開售價格提醒，而加入「一網打盡」Telegram，就能獲得 iPhone 開售連結。做足以上四步，最後就是考大家手速了，記得 8 號中午 12 時登入搶購啦。

🔻搶購 iPhone 11 攻略🔻

1. 進入活動頁面查看活動詳情!

2. 按此連結預先成為《一網打盡》會員，準備賺取「01積分」

3. 按此連結預先開設ebay帳戶，輸入購物訊息

4. 想要獨家iPhone 11搶購連結貨量提醒？立即讚好「一網打盡」Facebook專頁Telegram 群組

點擊圖片放大睇搶機步驟：

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最後，筆者有一個小小的預告，今次的 01 會員優惠只是第一波，之後將有更多超抵優惠會陸續推出，包括 iPhone 11 Pro 和 Pro Max 系列。所以，大家千萬不要錯過宅民黨和「一網打盡」的資訊及情報。

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