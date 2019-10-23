紅米 Redmi Note 8 Pro 首部 6400 萬像素鏡頭　實拍測試上手玩

Redmi Note 8 Pro 是首台配備 6400 萬像素鏡頭的手機，主鏡頭更由 4 枚鏡頭組合而成，不過強勁的拍攝功能卻並非旗艦價位，而是維持紅米一貫「平嘢有好」的習俗以 $1,699 起開賣！記者立即以 Redmi Note 8 Pro 作一個上手玩，看看其拍攝能耐！

Redmi 從小米成功獨立以來，新產品每每都有驚喜，而且更突破昔日作為小米平價系列，只出入門機的習慣。近日上架的 Redmi Note 8 Pro，成為市場上首台配備 6400 萬像素鏡頭的產品。手機設有 6.53 吋 1080 x 2340 像素水滴屏，而且以 MTK 的 Helio G90T + ARM Mali G76 MC4 遊戲專用處理器去取代近年主流的 Qualcomm 處理器，令手機擁有 Snapdragon 710 級別的效能，但定價維持在 $1,699（6GB RAM + 64GB ROM）及 $1,899（6GB RAM + 128GB ROM）水平。

Redmi Note 8 Pro 全面睇（按圖放大）

Redmi Note 8 Pro 白色機背特別用上幻彩設計，不同角度有不同反光效果，是 3 種配色中最搶眼的一款。（區慶威攝）

Redmi Note 8 Pro 雖然份屬入門至中階價位，不過係小米少數已經具備防水防塵（IP52）規格的產品，能夠應對一般下雨及水濺的情況。而且為配合手機的「遊戲加速模式」，Note 8 Pro 特別在機背設有銅管水冷散熱系統，而且配備額外的 Wi-Fi X 天線設計，以帶來更穩定的無線網絡連接。不過 Redmi Note 8 Pro 未設有屏下指紋感應系統，而是使用傳統的指紋感應設計，算是比較不夠「旗艦機」的一項設計。

Redmi Note 8 Pro 主鏡頭 6400 萬像素模式試拍（按圖放大）

+ 5 + 4 + 3

Redmi Note 8 Pro 最大賣點為 6400 萬像素鏡頭，屬於 4 合 1 式大像素設計，可以輸出 6400 萬像素（0.8μm 像素）相片，或者平常使用為 4 合 1 的 1600 萬像素（1.6μm 大像素）相片，1/1.7 吋感光元件（f/1.89、FOV 79°）。機背主鏡頭為 4 鏡頭設計，其餘 3 枚鏡頭分別為 800 萬像素（1.12μm、f/2.2）FOV 120° 的超廣角鏡頭、200 萬像素 2cm 超微距鏡頭（1.75μm）及 200 萬像素景深鏡頭（1.75μm），支援 PDAF 及 CAF，是一個頗特別的鏡頭組合。另外 2000 萬像素前鏡（0.9μm、f/2.0）則支援小米一直以來的 AI 人景分離、手勢拍攝及美顏等功能。

Redmi Note 8 Pro 多鏡頭相片試拍（按圖放大）

由於本站系統上未能支援 6400 萬像素原相顯示，記者特別將相片縮小，另外再提供 100% 原相的 Crop 圖，再比較 1600 萬像素輸出相近位置的 Crop 圖去比較。讀者可以留意到，Redmi Note 8 Pro 在 6400 萬像素輸出下，相片保留更多的細節，不過在這個模式下拍攝，包括 HDR 等效果功能悉數無法使用，就看大家是否需要拍攝這麼大型的相片作印刷之用（可印出達 3 米高的海報）。