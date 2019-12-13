Uber Comfort實測！不必再遇煩人司機　新Call車服務抵唔抵坐？

最近Uber終於在港推出最新的乘車選項服務「Comfort」，這個比X貴少許，但有著接近Black的服務，究竟抵不抵坐呢？就在推出第一天，記者立刻實坐測試，看看同X及Black有何分別。

Uber其實早在19年中已在國外推出「Comfort（優步舒適）」的叫車選項，如選擇它，系統可以為用家篩選乘坐更寬敞舒適的車輛外，更可以提出「用家偏好」，如想不想與司機有更多「對話交流」（如司機設定靜音的GPS導航、不會開音樂或較清靜不打擾乘客等）、「溫度」（車廂溫度較冷或較暖），設定好「偏好」後，司機接單時便可以得知乘客的偏好而作出調節。另外，Comfort會選擇4.85分以上的司機，亦會選擇車廂較大、腳位較闊的車款。

Uber Comfort自動派出較闊落舒適的車型（林勇攝）

以往如果想平，都會call UberX或Flash，不過大都是細車款為主，對於乘坐感覺未必會太舒適（尤其高大乘客坐得特別侷促）。而Black雖然很多都是大車、豪華車為主，但價格又比UberX貴近2倍，未必人人都可以負擔得起。Comfort就剛好在UberX及Black之間的選擇，系統會選擇司機評分較高、車廂較闊落、車齡較新的車款，而價錢大約貴Uber 30％左右，還算是可接受的範圍。

今次記者就在正式開始新服務的第一日，在旺角實測call車入荃灣，基本上在設定叫車時步驟跟以往差不多，不過就多了一個設定個人偏好的步驟，可以設定清靜、車廂冷暖等設定。

Uber Comfort叫車設定（點下圖放大解說）

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設定完畢便等待自動匹配車款，今次系統就派來了Kia Sorento的車款。一架車廂較大的SUV柴油車，leg room亦相當闊落，有點Call Black車的感覺。記者在偏好中設定了「偏好安靜」，司機來到時亦不太多言，而且亦沒有播放音樂及導航聲音，令乘座過程時可以好好休息。車價都比原本UberX/Flash貴30蚊左右（原本大約$101），性價比而言，都算幾抵坐。如果想坐得舒適又肯畀貴少少，算是不錯的選擇。

Comfort肯定可以call到車廂較大的車款，高大的乘客不用再怕要逼入細車。（林勇攝）

Uber官方車資比較