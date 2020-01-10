【CES2020】Samsung Ballie 智能「波」周屋走遙控電器陪你運動

Samsung 在 CES 2020 宣布展開「Age of Experience 體驗世代」，科技創新將以人類為中心作發展方向，而其中 Ballie 就是一台集智能助理、智能家居遙控、總管及健康助理於一身的新類型產品。

Samsung 的 Ballie 外至設計就是十足十的一個「波」，中軸設有廣角鏡頭及感應器，球體兩側就好像車轆一樣，令 Ballie 可以像《星球大戰》中的 BB-8 一樣，不論怎樣移動，廣角鏡頭依然向著正前方向。雖然聽起來十足「電子寵物」水平，不過 Ballie 的功能其實非常龐大，只要看看官方的影片就會明白。

從影片可以見到，Ballie 可以作為總管，整合家居中所有智能電器，由飾演鬧鐘，啟動家中的電視、音響去叫主人起床，就連家居窗簾一樣可以遙控，不怕叫你不醒。Ballie 的鏡頭更可以配合 AI 辨認主人、寵物，連接家居中的電視、指揮吸塵機械人打捐、甚至作為家居智能監控鏡頭，當大家出門家中有特別事情發生，Ballie 還可以撥打視像電話，讓主人第一時間得知家中狀況。

《宅民黨》特派專員亦親赴美國拉斯維加斯參與 CES 2020，並在會場中目測 Ballie 成功以人工辨認用戶，並走向示範工作人員的面前。說實話 Ballie 的概念已經遠超現時 Siri、Google Assistant 或者 Alexa 等智能助理的水平，不過要做到官方影片中由 Ballie 去主點一切，恐怕全屋換上智能家電的成本亦絕對不輕。

Samsung Ballie 智能助理睇多啲（按圖放大）

+ 3 + 2

考慮到私隱關係，Ballie 是以機內內置的 AL 人工智能及 ML 機械學習去做決定，並不會將大家的資料上載。不過，循例稍微提一提 Ballie 是懂得撥打視像電話的。