PS5真係兼容PS至PS4舊game？Sony有回應　原來PS5仲有超強功能！

【PS5 / PlayStation 5傳聞】PS5又有新消息了！SIE（Sony Interactive Entertainment，索尼互動娛樂）總裁Jim Ryan接受傳媒訪問時形容，PS5將與傳統遊戲機有「更大差異」，又回應了一直盛傳的兼容PS至PS4遊戲問題，究竟是否如傳聞所說呢？

Sony（索尼）於CES 2020美國消費電子展中除了公布PS5 logo和重申主機5大功能外，未有透露太多資訊，外界難免感到失望。但原來PS5有「隱藏絕招」？

進入正題前，先看看網民的PS5假想設計吧，非常有有創意↓↓↓（點擊放大圖片細睇）

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進入正題！SIE總裁Jim Ryan接受日本版「BusinessInsider」訪問時，除了確認PS5會改用 SSD，以達成高速載入目標，以及升級處理器和顯示卡等，還形容「PS5不僅具有傳統遊戲機的優勢，還有「更大的差異」。

PS5五大硬體功能，詳情可看下圖（點小圖放大看）↓↓↓

Jim Ryan的說法，意味硬體升級顯然並非PS5主菜，但實質有何改變，又要等等新消息了。

至於外界盛傳PS5可兼容PS至PS4遊戲，Jim Ryan於訪問中只特別提到PS4，「在從PS5遷移至PS4的過程中，我們對於大量的PS4的用戶是有義務」。雖然Jim Ryan沒有明確回應是否兼容PS4遊戲，惟以其回應來看，這機會非常大。

Jim Ryan另被問到為何PS5 logo與PS4相似，他說維持原先logo設計，是為了保持一致，讓PlayStation品牌一目了然。

↓↓↓各代PS logo請看下圖（點小圖放大看）↓↓↓

PS5售價及新功能詳解

雖然PS5仍未有正式推出日、價錢等官方消息，但其實萬眾期待的PS5近月已有不少情報流出，價錢及新功能都十分矚目，詳情可看以下圖片：（點小圖放大看）

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更多詳情可看：PS5新傳聞整合：向下兼容PS至PS4遊戲 3月預購 外形再有變化！

另外，根據之前消息， PS5將會在2020年12月4日發售，定價499歐元（約4311港元）。