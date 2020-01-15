3 香港 5G 智慧商場　海之戀室內定位實時資訊更有新玩法？

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香港 5G 預計將會在今年中正式登場，3 香港就率先宣布包括荃灣海之戀在內，一系列 5G ready 的智慧商場。到底 5G 加商場有乜玩法？有邊幾個商場是已經可以與 5G 同步登場？即刻一齊睇睇！

可能好多朋友對 5G 的期望，在於網速的大幅提升，不過對於開發商及營運商來說，5G 同時帶來的 NB-IoT 端對端窄頻物聯網技術，才是 5G 的最大商機。有了 5G 及 NB-IoT 技術，5G 智慧商場可以為用戶帶來室內定位、實時個人化資訊等的可能性。而跟 3 香港同屬長實集團旗下的荃灣海之戀，則會是跟 5G 網絡同步上場的 5G 智慧商場。

記者在海之戀現場以 5G 手機測試，已經可以提供遠高於 4G 的連線速度。（區慶威攝）

海之戀 4 層商場總面積約 43 萬平方呎，現時商場內 5G 基建已經進入最後階段，可以與 5G 網絡正式啟用同步登場。記者現場測試，以 5G 的 ZTE 手機測試，已經可以得到 585Mbps 下載、30.2Mbps 上載及 21ms 延時的 5G 連線速度，不過 5G 商場可以提供的，絕對不止於網速這一項優點。

利用 5G 及 NB-IoT 技術，商場將會有可能提供好像電影《未來報告》一樣，跟著大家走的個人化廣告板。（《未來報告》截圖）

根據 3 香港提供的資訊，5G 智慧商場，可以配合 NB-IoT 技術，提供多項全新功能。其中同消費者關係最密切的，應該是流動電子廣告板功能。起用 5G 技術，5G 手機用戶可以進行準確的室內定位，商場理論上可以在廣告板提供個人化的即時廣告，即是好像湯告魯斯電影《未來報告》中一樣，個人化廣告會跟著用戶，行到邊，show 到邊。當然這個只是理論上的做法，到底 5G 商場實際上會如何應用室內定位去配合廣告板使用，暫時仍然是未知之數。

3 香港講解智慧商場及 5G 技術的應用。（區慶威攝）

不過，5G 手機的室內定位功能，對於商場本身本身就可以用作即時的人流監察，以及利用數據製作人流熱感圖，去分析商場的人流，從而提供不同類型商店的最佳租用位置，及安排活動等用途。智慧商場對 5G 技術的應用，還包括機械人客戶服務及巡邏、物聯網環境控制、視像分析、超高清監控、超高清直播及 5G 無人機監察設施等功能。

海之戀外，3 香港已經在多個地點展開 5G 的基建工作。（區慶威攝）

除了海之戀外，3 香港現時已經分別在灣仔香港會議展覽中心、香港國際機場、銅鑼灣及北角區，以及位於青衣的和記電訊大廈進行 5G 基建工作，相信會跟 5G 網絡同步啟用。其中，香港國際機場及香港會議展覽中心兩個會接待大量外國訪客的地點，相信將會是最全面啟用 5G 新技術，包括實內定位、即時個人化資訊等的地點。另外，3 香港亦計劃會將 5G 覆蓋陸續擴展至集團內其他商場。

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