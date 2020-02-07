YouTube 作為全球第一的影片播放平台，其一直是 Google 旗下的皇牌服務之一，然而 YouTube 歷年來究竟賺進多少，一直是個未解之謎。日前，因為 Google 母公司的 2019 年第四季度財報出爐，YouTube 的巨額收入才首次曝光。

是次公開的資料，是 Alphabet 首腦換人、改由原 Google CEO Sundar Pichai 出任後的首個財政報告，在此之前，即由 Google 收購 YouTube 至今的 15 年間，YouTube 的收入一直不對外公開。

Google CEO Sundar Pichai，由 2019 年 12 月起兼任 Alphabet Inc 的 CEO（圖 Britannica）

而令人頗為吃驚的是，單單在 2019 年的第四季、即短短三個月間，YouTube 從廣告中得到的收入已經達到 50 億美元之多，而以年計算的話，YouTube 的總收入則達到 150 億美元，當中還包括了全球 2000 萬 YouTube Premium 及 YouTube Music 的用戶訂閱費用。

Google 在 2006 年收購 YouTube，當時的出價僅為 16.5 億美元，如今看來當時的收購決定真的無比正確（圖 Head Topics）

此收入規模是目前作為 YouTube 主要對手之 Twitch 的 6 倍之多，但有趣的是，它還只是佔了 Google 總體收入的 10％ 而已，Google 最賺錢的項目依然在其搜尋業務，於過去的第四季度總共產生了 272 億美元、2019 全年更賺進 981 億美元，稱之為 Alphabet 公司的金雞母也不為過。

資料來源：The Verge