Galaxy Z Flip Samsung水貨極速抵港 價格炒高三成仍然吸引

Samsung 新一代摺機 Galaxy Z Flip 上星期發表，2 月 14 即時在美國市場開賣，想不到本港的水貨商如此高效率，在幾日之後就將實機空運到港出售。

返貨量極少、又要早行貨整整一個月來到的搶手新機，水貨商卻未有將 Z Flip 的價格標得太高。暫時據我們的資料所得，位於先達廣場的三禾電氣就開價＄16,800，僅只是比香港行貨炒高 30％ 而已，作為「水腳」絕對未為過份。

美國版本 Galaxy Z Flip 早在 2 月 14 日已經開售（蔡浩騰 攝）

而由於此水貨價比預期為低的關係，Galaxy Z Flip 的現貨甫推出已經被搶購得八八九九，幸而我們在最後幾部賣出之前，得以趕及上手試一試這部摺機新作。

第一手實機試後感

測試時間倉卒，只能夠約略地體驗一下 Galaxy Z Flip，但已經可以感受到它對比 Galaxy Fold 的進步。首先在整體外型方面，Galaxy Z Flip 的設計明顯比 Fold 更為合理且富流動性，摺起來可以輕鬆放入衫袋、褲袋，打開時侯的 21.9：9 比例屏幕亦十分貼近我們日常用的手機屏幕觀感。

屏幕上一樣有摺紋，然而因為採用超薄玻璃物料的關係，按上去會感覺比 Fold 的膠膜更實在（蔡浩騰 攝）

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另一方面，Galaxy Z Flip 在「可以摺合」之外，其實賣點也不是很多，處理器是舊的、鏡頭是舊的，頂多在應用方法上有所突破，但硬件所帶來的新鮮感就僅限於可以摺合的機身。

查詢：三禾電氣