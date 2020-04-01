Switch遊戲大減價！300款最平2折起　即睇eShop轉區教學

撰文：黃正軒
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【Switch遊戲歐洲大減價預告】因着《集合啦！動物森友會》（動物之森）（あつまれどうぶつの森）大熱，最近好多人都買Nintendo Switch。想入坑的朋友不妨等多一日，事關歐洲任天堂宣布Switch games大平賣，300多隻遊戲將享有最低兩折優惠價。
歐洲任天堂分社宣布，從4月2日（星期四）開始，混合平台上300多隻遊戲將大減價，最平兩折起。
🌱 🌼 Enjoy offers on over 300 #NintendoSwitch games in our Spring #eShop Sale, starting this Thursday at 15:00 CEST! pic.twitter.com/X9v05Z7KF2— Nintendo of Europe (@NintendoEurope) March 31, 2020
減價促銷將於2020年4月2日歐洲中部時間下午3點（香港時間晚上9點）開始。在此之前，不妨參考我們過往Nintendo Online轉eShop區域教學示範，以作準備。
以下教學以轉澳洲eShop作例子，如要轉往歐洲eShop，做法大致相同。
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