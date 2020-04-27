美國研發新VR技術可用手隔空摸物！安坐家中遊博物館捉恐龍都得？

受新冠肺炎（新型冠狀病毒 COVID-19）疫情影響大家都不能外遊，網上如GOOGLE等有很多VR製作的3D實景網，讓各位「眼睛賞旅行」止止癮。不過得個睇字始終差一點，而近日美國賓夕法尼亞州卡內基美隆大學（Carnegie Mellon University）的Future Interfaces Group，研發出一種可以看更能用手「摸」的新VR技術，稱為「Wireality」，到底是怎麼一回事？

VR技術不算新鮮，遊戲機如PS4等大家可能已玩過，但其實VR可發展空間仍十分大，單是「在虛擬世界內作真實觸感」的研究已經有排玩，而日前卡內基美隆大學發表的「Wireality」技術則已基本達到VR、AR、體感操作三者合一，讓用家能看到虛擬景物並用手觸摸，感受物件表面的真實手感。

Carnegie Mellon University發表的Wireality裝置目前仍只是實驗版，相信很快會有完成品供大家試玩。（官方影片截圖）

其實這個技術是以一個手套透過威也（wire）連接肩部裝置和VR眼罩，當用家的手接觸虛擬景物時，裝置便會拉動多條威也調節拉力來令人感到好像觸摸物件一樣，神奇的是讓技術可以做到跟著物件的外形同步，用家的手掃到那裡也能感到物件凹凸不平，雖然目前只有一些基本的形狀示範，但官方指未來能做到虛擬恐龍或更多現實中不存在的東西給大家「摸」，這對於考古、美術館或博物館之類的事項很有幫助。唯一可惜的是現時技術只能重現物件外形構造，未能營造出尖銳、柔軟等皮膚觸感，不過科學家們一定會繼續研發下去，可以想像未來連味覺及嗅覺等都會和VR結合，就如電影《Ready Player One》的情節。（點圖看更多詳情：）

資料來源：newatlas

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