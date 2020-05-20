HTC U Ear 激似「黑魂」AirPods？審批文件流出揭示存在

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【HTC U Ear 無線藍牙耳機】Apple的AirPods / Airpods Pro一直只有白色選擇，除了DIY、部分職人提供客製化服務外，想擁有「黑魂」版Airpods唯有期待蘋果推出其他配色版本；HTC似乎聽到用家要求，原來已製作「黑色版」耳機U Ear，非常接近AirPods設計外更靜靜地交予台灣通訊機構審批！

將Apple Airpods變為黑魂版就是HTC新耳機？ 【設計圖片】

日前 HTC 向台灣FCC 國家通訊傳播委員會 提交無線藍牙耳機審查案報告，由廣州代工公司製作名為「HTC U Ear」 ，7頁報告中HTC呈交了U Ear外表，設計外型與Apple Airpods 1 / 2代幾乎完全一樣，基本上就是由耳機到充電盒都全用帶有反光黑色的「黑魂版」，而從報告中相片發現有兩個地方Airpods現時並不會提供。【點圖放大】

耳機柄兩個金屬點，疑似是充電盒接觸位。 【國家通訊傳播委員會 截圖】

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雖然HTC U Ear附有USB-C充電線，但似乎未支援無線充電，HTC提交審查結果亦未有公布，同時亦未有相關的推出或任何U Ear的配置消息。

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資料來源：Android Police

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