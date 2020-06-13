MacBook行Win10二刀流必買！Parallels限時七折勁抵 仲有設定教學

【Parallels Desktop限時七折特價】近年不少Windows電腦用家開始轉用MacBook或iMac的macOS系統，不過始終有些軟件或遊戲（如Steam或Epic遊戲平台）未能對應macOS。如想在Mac電腦同步並用macOS/Windows雙系統，最簡單方法便是購買軟件「Parallels Desktop」Windows沙盒系統。

雖然利用Mac內置的bootcamp功能，不用另購軟件已可安裝Win/Mac雙系統，可是操作上較麻煩，因此很多人都會改用Parallels Desktop，一撳軟件即在macOS桌面上開Windows 10系統，同步使用雙系統。最近難得看到Parallels Desktop舉行限時特價折扣，最平四百多元就可以購得，各位Mac機用家可多留意。

Parallels Desktop難得特價（官網截圖）

今次Parallels Desktop 618購物節，用家須在官方網頁內購買Parallels Desktop 15，無論選年費計劃或買斷計畫，在購買時只需要輸入特定優惠代碼，即可取得七折優惠。最平418.6元便可購入一年使用權（年內無限升級以及可以利用手機遠端操作），或以520.8元購買永久授權版。打算購買的準買家只需要輸入以下圖片內的「優惠碼」（點下圖放大），在結賬時便可以7折優惠價購入。

↓↓↓點下圖放大睇「優惠碼」及折後售價↓↓↓

當大家安裝Parallels Desktop 15後，系統會一併自動安裝Parallels Tools及DirectX 11，可以在Mac上玩不少熱門遊戲（設定詳細方法可參看官方網）。

優惠碼只適用於新授權購買，而升級則不適用。（官網截圖）

留意今次7折優惠只做到6月19日晚上11時59分

各版本折扣後價格

Parallels Desktop for Mac 標準版 訂閱 （一年）598元418.6元 Parallels Desktop for Mac 標準 永久版744元520.8元 Parallels Desktop for Mac Pro 訂閱（一年）744元520.8元 Parallels Desktop for Mac Business 訂閱 （一年）744元520.8元

資料來源：Parallels