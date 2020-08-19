網購優惠接踵而來！HKTVMall 電子電器節 8月19日晚上直播開賣、 AEON / 一田 舉行開學Notebook電腦產品大平賣，新地商場亦舉行網上限時$10搶購，加上友和Yoho限時VIP搶購4K電視家電等，精選45款抵買遊戲數碼產品一舉公開！

👇👇 HKTVMall於8月18日至8月22日舉行「電子電器節」，8月19日晚上4款數碼產品連其後（20-22/8）8款電子產品優惠及開賣時間【點圖放大睇】👇👇

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👇👇一田百貨Yata 及 AEON百貨 亦同期舉行開學優惠，包括Acer電競級及hp學習用手提電腦、桌上電腦平均七至八折發售，以下提供兩店特價電腦產品售價👇👇

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👇👇CSL電玩大激賞現正舉行，連Ringfit、動森Switch主機 4款遊戲數碼產品優惠，連開售時間及售價👇👇

👇👇友和於 8月20日 繼續舉行VIP優惠，限量Sony 4K電視、雪櫃及iLife掃拖機械人等共27款精選推介👇👇

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👇👇新地商場（東港城、上水廣場、Popwalk天晉匯）聯合網上「折上折瘋搶 Online Sale」活動，8月19日起以$10不定時搶購代用券，乎合商場消費要求便能以10元入手，以下提供包括Ringfit中文版、iPad、iPhone SE等換購清單及消費額要求👇👇

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👇👇 同場加映：電競耳機選購7大關鍵字，🎧 除音質外共有7個因素主宰電競耳機選擇【點圖放大睇】👇👇

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