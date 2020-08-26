ASUS 上年度 ZenFone 6 一出即大賣甚至出現缺貨，故在市場需求預期減少的今年，ASUS 就選擇了走保守風格，保持一切受歡迎的元素推出繼任續作 ZenFone 7 系列。

ASUS ZenFone 7 系列 5 大升級位

今代 ZenFone 7 再次走雙規格策略，分別為 ZenFone 7 Pro 以及 ZenFone 7，定位上有點似早前推出的 ROG Phone 3 與 ROG Phone 3 Strix Edition，兩機的主要分別在於內裡處理器的選材與及少量的鏡頭配置，其餘的設計、功能就大致相同。

對比 ZenFone 6，ZenFone 7 在外觀上除了大了一個鏡頭，其機身右側的開關鍵亦改為「三合一」設計，整合了指模掃描及上代頗受好評的智能按鍵 Smart Key。（圖 ASUS）

而作為上代的皇牌設計，ASUS 明顯在 ZenFone 7 系列的鏡頭之上額外多花了升級的功夫，除了升級至三鏡頭之外，鏡頭的轉軸也有所升級。

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ASUS ZenFone 7 系列價格

ASUS 方面在較早前舉行發布會的尾段就公布了台灣方面的售價，相信可以作為香港上市時的價錢參考：

ZenFone 7 的入門價格為 21990 台幣，換算為港幣即約＄5800，而如果想要買入配置 865+ 處理器的 ZenFone 7 Pro，就需要付出 27990 台幣，即約＄7400，兩者價錢差距比想像中少（圖 ASUS）

同場加映：網購手機 5 大竅門

ASUS ZenFone 7 系列雖然已經確定會在稍後登陸香港市場，然而上市日期仍然待定。如果想要第一時間入手，當然要留意 ASUS 的官方網店開售時間，而網購手機其實有不少竅門，以下就為大家分享幾個要點：

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