美國結他大廠Fender 4年前挑戰耳機界，亦有推出過藍牙耳機，但因為他們一直對TWS真無線耳機的音色表現不滿意，所以直至2019年才開始動手構思自家真無線藍牙耳機。

成果就是下圖這款Fender TOUR True Wireless，其外觀跟足舞台演出者必用的IEM入耳式鑑聽耳機設計，盡貼耳窩製造完全隔音空間，因此Fender能棄用會影響音色的ANC主動降噪技術，同時又達到良好的隔音要求，在藍牙耳機追求的SPEC、跟Fender自己追求的音樂感之間取得平衡。

👇5個原因．Fender TOUR比其他真無線藍牙更正👇

👇Fender TOUR 性能規格及玩後感👇

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