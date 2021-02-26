撰文： 鍾世傑 最後更新日期： 2021-02-26 15:37

Jabra 由汽車免提藍牙耳機，而Elite系列的出現，就令人重新了解Jabra藍牙耳機在聽歌、睇片各多媒體方面表現一點不差。比如最新款式Jabra Elite 85t，2021年推出了鉑金米與霧黑色兩隻新機身顏色，更限量送Qi制式無線充電板，千幾蚊好抵玩。

降噪效果

Jabra Elite 85t 左／右耳機各有3 收音咪（外側 2 個、內側 1 個），用作分析環境噪音，運算ANC降噪、抗風噪提升通話品質。個人覺得85t的ANC降噪能力不算非常高，好在85t 耳機是IEM型，機身貼耳又大粒，物理上的隔音能力亦相對提高。另外，其ANC可手動5段調校，用家可按自己需要調節隔音指數，比AirPods Pro更自由。

聽歌睇戲

85t在聽歌方面，可能會令人覺得沒太大特色、口味不重，聽感自然，而且其ANC開動後不單能去除噪音，對音色本身的影響極微，可長時間使用。值得一讚是其專用apps Jabra Sound+ 用途廣，可以校ANC，又可以EQ調音。

專用APP用途多

首批新色Jabra Elite 85t送無線充電板

Elite 85t本來只得鈦黑色版（銀色），近日就加推出鉑金米色和霧黑色推出，即日至2月28日於指定分銷商購買Jabra Elite 85t（三隻色都得），經網上登記後可獲贈Jabra 原廠無線充電板。

總語：

記者覺得Jabra Elite 85t 沒有非常強的風格，是一支各樣性能平均的藍牙；沒特色絕對不是壞事，證明85t是聽歌、睇戲、通話每項事情都做得到，也做得好。如果一定要彈，85t的尺寸實在大了一點，如果耳仔細，可以先去大型電器店看看有沒有Demo可試戴一下，才決定是否購入。

售價：$1799 （Jabra 3996 9624）

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