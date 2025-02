AWS免費線上課程｜由淺入深教你實踐AI應用 第一課

第一課:探索「生成式 AI」的七大使用原則



隨著 AI 有著突破性發展,人工智能應用亦如雨後春筍,逐漸改變我們的生活面貌,尤其在商業上的應用,AI 能大幅度提升工作效能、省減成本,已成為不少企業不可或缺的一部分,但面對五花八門的 AI 應用,作為組織的領導者或管理層,又應如何有效運用 AI 來為企業創造價值?有見及此,AWS Innovate 特別推出「為突破而生」免費線上活動,以六大網上課程為綱領,由探索「生成式 AI」到訓練 AI 基礎模組,逐步帶領學員實踐 AI 應用。



「為突破而生」六大主題 講解 AI 商業應用

由 AWS Innovate 舉辦的「為突破而生」網上活動將於 3 月 13 日舉行,屆時課程將分作六大主題,分別為:

「生成式 AI 旅程」(Genrative AI journey)

「建構與擴展生成式 AI」(Building and scaling with generative)

「職場的生成式 AI 應用」(Using generative AI in workplace)

「數據與 AI 的統一體驗」(Unified experience for your data and AI)

「建構與訓練基礎模型和大型語言模型」(Build and train Foundation Models and LLMS)

「建立數據基礎架構」(Building a data foundation)

每個主題將分別有五節、每節各 30 分鐘的課堂,由專家講者逐步講解 AI 的各種應用。例如,第一堂「生成式 AI 旅程」(Genrative AI journey),就會有運用「生成式 AI」實現商業價值的案例,講者亦會以紐約人壽保險公司(New York Life)為實例,講解如何從數據平台實踐現代化及以「生成式 AI」進行創新,屆時 AWS 講者亦會現身說法,解講 AWS 如何負責任地使用 AI。

專家講解 AI 應用「七大原則」與實例分析

在這堂「生成式 AI 旅程」(Genrative AI journey)之中,其中一節就由 AWS 的「data and AI partner」總監 Mark Relph 主理,屆時 Mark 將分享 AWS 的合作伙伴在使用 AI 上的困難與挑戰,Mark 亦會分享七大使用原則,逐點講解使用者應如何打造高效及有成本效益的「生成式 AI」應用。

例如,Mark 會講解使用 AI 的第一大原則:「安全優先(Secure from the start)。」他認為企業在使用 AI 時必須注重安全,甚至強調如果無法確保系統安全性,企業應暫緩使用系統。Mark 會從安全性上提出基礎設施、數據保護、組織內存取控制、AI 合規要求等值得關注的細節,從各方面說明 AI 使用的安全保護,亦會在課節中以 AWS Amazon Bedrock 為例,示範如何使用 Bedrock 內置的安全功能,充份保護不同企業的 AI 應用。其他如「以數據作為基礎(data is your foundation)、「測量及應用(measure and adapt)」等原則,Mark 亦將在課堂中一一講解。

以 AWS 雲端服務 導入安全高效的 AI 應用法

「生成式 AI 旅程」(Genrative AI journey)的另一節,則將交由 AWS 「資訊安全解決方案」首席工程師 Jason Garman 及「資訊安全」首席架構師 J.D. Bean 主理。此課節將詳細解說 AWS 如何在確保安全的大前題下使用 AI 及促成各類 AI 應用。二人除了會具體解釋 AWS 在保護資訊安全方面採取的策略與方法,亦會示範以 AWS 雲端服務無縫銜接不同企業的「生成式 AI」應用程式,正好緊扣著此堂課的主題——「生成式 AI 旅程」,向對 AI 感到陌生或正嘗試採用 AI 應用的企業使用者,示範如何走一次正確、安穩、高效的 AI 旅程,了解在平衡安全性及效能的情況下為企業創造價值的方法。

AWS Innovate 的「為突破而生」六大主題網課,將於 3 月 13 日下午 2 時至 6 時舉行,費用全免,有興趣參與的人士只需到 AWS 的網址登記,即可在活動當天登入平台,學習各類「生成式 AI」 課堂。讀者亦可瀏覽以下網頁,查看各類課程的內容、開課時間及課程深淺度,選擇最適合自己的課堂,一同探索及體驗「生成式 AI」的各類應用。

立即報名: https://aws.amazon.com/events/aws-innovate/hk/generative-ai-data/?campaigntrk=innovatehk2025&trk=7f505d8e-d29b-4af5-93ec-e2b0dca21b11&sc_channel=el