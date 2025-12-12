東芝（TOSHIBA）全新T21系列超薄前置變頻洗衣機／洗衣乾衣機（下稱T21系列）｜淨機身深度 400mm^｜慳位慳水｜UFB 超微納米泡泡+蒸氣高效殺菌｜在香港這個寸金尺土的城市，找一部既省空間又實用的洗衣機真的不容易！TOSHIBA 全新 T21 系列專為香港空間有限的家居設計，以超薄機身解決空間難題，同時升級特大滾筒，且加入 TOSHIBA UFB 超微納米泡泡洗衣技術，讓洗衣變得更輕鬆愉快。^TW-T21BU80UWH(WW)/ TW-T21BU80UWH(MG)



TOSHIBA全新T21系列，與東芝亞太區品牌代言人：日本知名演員反町隆史。

超薄設計｜400mm深度完美嵌入家居

香港寸金尺土，廚房和浴室空間非常寶貴。TOSHIBA T21系列，淨機身深度只有400mm^，輕鬆放進櫥櫃或浴室中，釋出更多室內空間。雖然機身纖薄但沒有因此而犧牲功能，洗衣容量和功能絕不會少，助您靈活規劃生活空間。^TW-T21BU80UWH(WW)/ TW-T21BU80UWH(MG)

TOSHIBA T21系列，淨機身僅400mm^深，完美嵌入家居。^TW-T21BU80UWH(WW)/ TW-T21BU80UWH(MG)

510mm直徑特大滾筒｜容量驚人

別看它身型苗條，T21系列配備了510mm直徑的特大滾筒，分別有洗衣容量 7kg 、8kg 及 8.5kg 以供選擇，足夠應付一家人的衣物！而且特大滾筒讓衣物有充足的翻騰空間，不管是床單、大型衣物還是日常服裝，都能洗得乾乾淨淨。一次洗多幾件，自然能省時省電省水，一舉多得！

TOSHIBA T21系列備有510mm直徑特大滾筒。

330mm直徑加闊取物口｜取放衣物超輕鬆

洗衣機再好，如果每次取放衣物都不方便，那也太麻煩了！TOSHIBA T21系列的330mm直徑加闊取物口，比普通洗衣機的取物口大，讓您放入和取出衣物都變得更方便快捷。

TOSHIBA T21系列備有330mm直徑加闊取物口，放入和取出衣物都變得超級輕鬆。

可調節水位｜慳錢又環保

現在環保節能這麼重要，TOSHIBA T21系列洗衣機除了預設水位外，還有四段水位調節配合您的需要。您可根據自己的洗衣習慣、衣服多寡而使用合適的水位，省水同時又可以達致最理想的洗衣效果。

備有預設及四段水位調節*，節省用水又環保。 *只適用於T21系列洗衣機

UFB超微納米泡泡深層清潔技術

T21系列備有 UFB（Ultra Fine Bubble）超微納米泡泡深層清潔技術，以極小納米尺寸泡泡深入滲透衣物纖維縫隙，有效分解衣物上的皮脂污垢、殘留洗劑等難以看見的髒污，並防止衣物變黃。

T21系列備有 UFB（Ultra Fine Bubble）超微納米泡泡深層清潔技術，以極小納米尺寸泡泡深入滲透衣物纖維縫隙。

深層芳香+技術令衣物保持持久芳香

香港濕度高，特別是陰雨天無法好好晾曬的時候，衣服容易有霉味。TOSHIBA 的「深層芳香+」技術，透過修改水流及洗衣時間，能將柔順劑的香味深入衣物纖維內，讓您的衣物保持清新香氣。即使是濕度高的日子在室內晾乾的衣物，也能保持持久的清新感。

「深層芳香+」技術令衣物保持持久芳香

蒸氣護理模式｜令衣物保持衛生

全新T21系列備有蒸氣護理模式，洗衣前會釋出蒸氣，深層滲透衣物纖維，殺滅高達99.99%*細菌，更同時消除衣物臭味，如家中有老人家及小朋友，用此蒸氣護理模式就令您安心不過。*Tested by CVC Testing Technology Co. Ltd

蒸氣護理模式，守護全家健康。

變頻摩打技術｜寧靜又慳電

香港人不少都要工作至深夜，回家還要處理家務。深夜洗衫更是怕噪音吵到家人或鄰居。TOSHIBA T21系列採用先進的Origin INVERTER變頻摩打，運行時特別寧靜，即使在脫水等高負荷階段，噪音也比傳統定頻摩打的洗衣機小；而且使用變頻摩打比較省電，長期使用下來，電費帳單銀碼亦會明顯減小，對環保和錢包都有好處。

TOSHIBA T21系列採用先進變頻摩打，既寧靜又節能。

多種洗衣模式：滿足不同需求

T21系列洗衣機配備中英文操作面板設計，簡單易用，還內置了多種洗衣程式，例如適合快速清洗少量不太骯髒的衣物之「15分鐘快洗模式」，還有針對各類衣物設置專用洗衣程式，例如「嬰兒衣物」的漂洗效果會更佳，保護嬰兒皮膚。而洗「羊毛衣物」會用特別柔和的洗滌程序防止衣物縮水等。

為香港家庭量身打造的理想選擇

TOSHIBA T21系列完美結合了超薄機身和特大容量滾筒，加上貼心的加闊取物口、可調節水位、UFB超微納米泡泡深層清潔技術、深層芳香+技術以及寧靜省電的Origin INVERTER變頻摩打，在有限的空間內，享受無限的便利與舒適。

T21系列共有5個型號，備有不同洗衣容量、顏色、洗衣及洗衣乾衣機種，配合不同家居風格及使用需要，梗有一款適合你需要。

更多產品詳情，歡迎瀏覽東芝網站：https://www.toshiba-lifestyle.com/hk/washing-machine/front-load-washing-machine

左起：TW-T21BU80UWH(WW)（洗衣容量7公斤／白色）、TW-T21BU80UWH(MG)（洗衣容量7公斤／莫蘭迪灰色）、TW-T21BU90UWH(WW)（洗衣容量8公斤／白色）