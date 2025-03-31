把握數碼化轉型機遇　BytePlus賦能香港企業創新突圍

全球人工智能（AI）技術發展迅速，在基礎研究和算法創新方面的突破，推動了如大型語言模型等技術發展。隨著AI生態圈的日漸成熟，人工智能技術開始滲透金融、醫療、零售和智慧城市等各領域，帶動更多企業踏上數碼轉型之路。國際科技巨頭字節跳動（ByteDance）旗下的企業級雲計算及AI服務平台BytePlus，將字節跳動的快速發展過程中積累的增長方法、技術能力和應用工具開放給外部企業，提供雲基礎到智能應用的全鏈路支撐。BytePlus近期更積極布局香港市場，於2024年10月設立香港辦公室並正式開展本地業務，助本地企業邁向數碼轉型新階段。



BytePlus技術延伸 四大亮點加速企業數碼化

作為字節跳動的技術延伸，BytePlus將母公司成熟的技術和經驗產品化，並向全球企業開放，提供涵蓋AI、雲計算、大數據等領域的解決方案。BytePlus構建了覆蓋全球1,300多個節點、支持超低延遲的雲基礎設施，提供高效穩定的技術支持，應用場景涵蓋內容分發、智能營銷及實時音視頻互動等多個領域。

AIGC生成式內容解決方案

內容營銷的效率與質量直接影響企業競爭力。BytePlus利用生成式AI技術，助企業快速生成高質量的數碼內容。從短視頻創作到智能文案生成，AIGC技術大幅降低企業內容製作的時間和成本，為營銷活動帶來更高的效能。結合大語言模型強大寫作及視頻製作能力，BytePlus可輕鬆協助企業製作高度個性化的營銷內容，從短視頻、社群貼文到直播帶貨，全面提升商業效能。

智能數據中台與用戶增長管理

數據是數碼轉型的核心，BytePlus 的數據中台解決方案協助企業整合內外部數據資源，提供精準用戶畫像及個性化推薦。企業可透過數據洞察快速制定市場策略，提升用戶留存及轉化率。此外，BytePlus提供增長行銷工具及A/B測試平台，助企業快速驗證並優化營銷策略，實現有效的用戶增長。

雲原生基礎設施 穩定高效實時業務場景

企業數碼轉型背後，穩定高效的雲端基礎設施至關重要。BytePlus提供雲原生CLOUD-NATIVE雲計算解決方案，企業可享用覆蓋全球的網絡，降低IT成本的同時，提供超低延遲及可靠的服務，尤其適合實時音視頻、直播等需求嚴格的業務場景。

AI大模型應用平台 提升企業競爭力

字節跳動自主研發的系列大模型已廣泛用於代碼生成、劇本創作、內容摘要及智能客服等場景。透過BytePlus平台，企業可選擇適合不同業務場景的大模型並通過API調用輕鬆實現部署，快速提升業務效率與用戶體驗。此外， BytePlus還支持通過API對DeepSeek R1、DeepSeek V3模型進行調用，並提供全鏈路模型開發工具及調用服務，實現低延遲、高效能等特點，助企業進一步提升競爭力。

香港作為國際金融和商業中心，擁有眾多具有全球視野的企業，對數碼轉型的需求日益增長。為進一步促進AI技術在香港市場的推廣與應用，BytePlus將於2025年4月10日舉辦BytePlus AI DAY，活動由NVIDIA贊助支持。這是一場專為企業打造的技術交流分享會。屆時，BytePlus的技術專家將深入分享AI和雲技術的最新應用案例與解決方案，涵蓋智能營銷、短劇創作、大模型應用等多個領域，幫助企業了解如何利用技術實現業務突破。

BytePlus AI DAY活動詳情

日期： 2025 年 4 月 10 日

時間︰下午1時至5時

地點：金鐘太古廣場香格里拉酒店 39 樓中庭圖書館

語言： 中文，提供同步英文字幕翻譯

立即登記︰https://bytedance.sg.larkoffice.com/share/base/form/shrlgshtadcoavgsSASbCF27zFe

活動流程︰

(資料及相片由客戶提供)