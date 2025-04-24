ChatGPT 幫你解決很多日常、工作難題，對話完結很多少人會不期然講聲「多謝」。但這些禮貌的習慣，其實背後藏著天文數字的成本。根據 OpenAI 行政總裁 Sam Altman 在 X 的公開回應，每一句「please」和「thank you」，都在為Open AI帶來龐大的伺服器成本，甚至已經累積到數以千萬美元。



乍聽之下難以置信，畢竟「講多謝有咩問題？」但背後的真相很簡單：每當用家輸入一個字、發送一段訊息，系統都要運算、分析、理解並回應，而這一整套動作，每秒都在消耗大量的能源與硬件資源。當用家不斷加上「謝謝你幫我改作文」、「可唔可以請你幫我寫一段開場白」等溫文有禮的語句，其實就是在「燒錢」——從電費、冷卻系統，到伺服器成本，全都一一計算在內。

這樣說不是叫大家變得無禮，而是想提醒一件事：ChatGPT 並非真人。它不會因為用家講多兩句禮貌說話而更開心，亦不會因為用家省略「唔該」而生氣。它的背後是一部複雜的機器，一套演算法，一組大量的數據。它理解語氣，能夠模仿對話風格，但不具備真正的情緒，也沒有自我意識。你和它對話時，用詞得體當然好，但「適可而止」也是一種節省資源的責任。

或許你會問：「咁我對 ChatGPT 客氣啲，有冇實際好處？」根據微軟設計部門的 Kurtis Beavers 所講，其實有少少作用。他指出，對 AI 使用禮貌、清晰、有條理的語句，確實有助生成更合作、更精確的回覆。但重點並非「禮貌」本身，而是「結構清晰、目的明確」的表達方式。你講句「麻煩你幫我寫個 Instagram caption，配合以下圖片內容」，比一句「幫我寫段野」有效得多，這不是因為客氣，而是描述得清楚。

話雖如此，現實中許多人仍然不自覺地對 ChatGPT 客氣，甚至有點「人性投射」。根據 2024 年年底一項在美國與英國進行的調查顯示，大約有七成人會對 AI 表現出一定程度的禮貌。當中，有部份人坦言是出於「怕 AI 記住我唔禮貌，將來報仇」的擔憂。這個看似荒謬的念頭，其實反映了我們人類對科技發展的不安與幻想。在電影、小說的影響下，我們潛意識中把 AI 當成了某種「未來有主見的智能」，因此即使知道它是機器，也下意識保持友善態度。

但從科技現實出發，ChatGPT 並不會「記住你是誰」、「記仇」，更不會因為你語氣不夠好而故意答錯。使用它，是一種資訊交換，一種語言驅動的工具互動。說得直接一點，和它客氣，只會浪費輸入的時間、浪費它回應的資源，甚至累積成為伺服器的巨大成本負擔。