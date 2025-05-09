電器幫尖沙咀旗艦店周年慶|$99 TP-Link鏡頭 大牌冷氣機$2000有找

本地輕電器網購平台電器幫ElecBoy由Online走到實體店，進駐尖沙咀栢麗購物大道開兩層旗艦店，佔地過萬呎。適逢品牌成立4周年，電器幫門市亦同步推出一系列超平優惠，各式家電及電子產品大劈價出售。記者特意到現場直擊，發現只需$99就買到Panasonic風筒與VS直髮器，就連洗衣機、冷氣、電視機，通通都$2,000有找，平到笑！

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網購起家的電器幫成立短短4年，以「平靚正」的高CP值電器產品吸引大批捧場客，已累積過萬好評，印證其優質產品與服務。電器幫連續3年獲得「優網店」認證，前年更榮登「十大信譽優質網店」之列。今次進駐尖沙咀開設旗艦店誠意滿滿，以一系列激抵價優惠回饋捧場顧客。記者親身到場物色「抵買List」，發現驚喜連連，以下為你整合必須入手的荀貨推介！

必搶$99專區

Panasonic風筒、VS沙宣陶瓷直髮器、Loyala電熱鍋、Machino座枱風扇、TP-Link家居鏡頭，全部一口價$99，非常抵玩！VS沙宣陶瓷直髮原價$179，現時$100有找。

實用家電低至59折! 全部$2000有找

冷氣機、洗衣機平日售價肯定過3千，電器幫尖沙咀旗艦店低至59折！原價$3,180的Carrier 3/4匹R32定頻淨冷型窗口氣冷氣機，現只售$1,850。LG 8公斤650轉頂揭式洗衣機極方便，原價近3千，現優惠價$1,790就買到！另外TCL 43吋4K LED電視（原價$3,380）、馳為14吋手提電腦（原價$2,799），分別也只售$1,980及1,999，超平！

高CP值好物推介

除了家電，現場亦有不少抵買產品，包括$499無線真空吸塵機，21吋護眼顯示屏等等。另外記者更發現出街必備的行動電源和無線降躁耳機都有超平優惠，只需$79即可入手無線尿袋，$129買到血壓計，絕對不能錯過！

另外還有$799 Panasonic電飯煲、$380 Canon多功能打印機。港人最愛旅遊，旗艦店居然連行李喼都有得買，更只需$128，平得誇張！

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加推限定優惠 全單95折+送現金券

除了劈價酬賓，電器幫尖沙咀旗艦店更加碼推出開幕限定優惠，包括每日頭100名顧客即享全場貨品95折*，無消費門檻，一件都有得減！另外買滿$500，可以$10優惠價換購有線耳機、3M掛鈎、華為無線喇叭，或Glasslock韓國製長形玻璃盒（715毫升），通通都是實用好物。

除此之外，但凡追蹤電器幫社交平台專頁，包括Facebook、Instagram或小紅書，即送充電線。登記會員更送$20優惠券，購物滿$100即可使用！優惠多多，抵上加抵！

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*不適用於指定品牌及貨品，不得與其他優惠同時使用。受條款及細則約束，詳情請瀏覽推廣網頁

電器幫ElecBoy尖沙咀旗艦店

地址：九龍彌敦道143-161號栢麗購物大道B區及C區地下G49-G50 號舖及1 樓21-25 號舖

營業時間：11am至8pm

（資料及相片由客戶提供）