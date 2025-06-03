淘寶中伏｜貪平買劣質電子鍋煮飯過熱起火．出街半小時全家燒清光｜在端午連假期間（5月31日），台灣台中市發生火警，四樓一戶在上午11點半突然冒出濃煙和火光，玻璃爆裂四散，火勢迅速蔓延。消防隊接報後立即趕到，半小時內成功撲滅火勢，幸好沒有人傷亡，但屋內損毀嚴重，初步懷疑起火原因與淘寶購買的電子煲有關。



事發當時正值假期，地點是台灣台中市北區太原八街一棟公寓，起火單位的屋主夫婦表示，當日外出前開了廚房內的電子煲煮飯，趁空外出逛街，怎知短短半小時家中就發生火災。大節流流搞到要由消防隊安排疏散，相信大廈住戶一定會想向出事單位住戶大叫「薩利亞」……

火警燒毀了廚房和隔壁堆放雜物的房間，客廳天花板和牆身都被燻黑，消防局八大隊副大隊長沈建民指出，初步判斷起火點在廚房，「因為據屋主說有在那裡煮東西」事主林先生接受訪問時也直認：「消防話應該係廚房出事，咁應該係個電子煲啦！」他直言此電子煲是無牌貨，半年前在淘寶購買，價錢不到一千元（新台幣／換算即約$260港元）。林先生平時一星期只用一至兩次，以為不常用就買個便宜貨，現在很後悔：「用這些產品、千萬不要離開視線」。

真正起火原因就等調查報告發表，但總結有3點要注意：

1）不要貪平買劣貨

記者不是說淘寶買家電就一定會中伏，淘寶一樣可以買到名牌正品家電，但就切忌貪平購買不明來歷的平價產品。事主直認問題電子煲售價不到一千元（新台幣／換算即約$260港元），看看CP值最高的家電品牌如「小X」、「億XX」最平都要＄450至$600港元，這些價錢極低的產品，可能存在的風險包括溫控系統不穩定、絕緣材料品質較差、或者缺乏必要的安全保護機制。如果產品沒有通過安全認證（如3C認證），在極端情況下確實可能出現過熱、短路等問題。

不要貪平買劣貨

2）小心電線老化．冷熱家電別用拖板

由於事主表示產品只買了半年，電線應該仍未老化，但要小心大部份製冷製熱家電如暖爐、冷氣、電飯煲、氣炸鍋，消委會指出應該要使用獨立的入牆插頭，使用拖板延長線，有機會發生接觸不良、短路過熱起火。

小心電線老化．冷熱家電別用拖板

+ 6

3）明火／電子煮食期間．不要離開現場

另外，無論你是使用明火或電子煮食，那怕是那個國家／那個知名品牌生產的爐具或家電，在使用期間千萬、千萬、千萬不要離開現場。特別是來歷不明的產品，更加要小心謹慎。