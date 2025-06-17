內地品牌尿袋自燃焚毀｜很不少人都會在淘寶﹑拼多多，甚至是華強北入手內地品牌的行動電源（尿袋），不過近日內地傳出 Romoss 羅馬仕品牌的流動電源因多次發生自爆自燃意外，被多間內地院校指名禁止使用，記者更驚見，此款流動電源在香港市面及旋拍仍有出售。



多間院校點名禁用

北京有多間大學近日同時發出通知，禁止在校園內使用「羅馬仕 Romoss 」的 20,000 mAh 行動電源，其原因是該品牌的行動電源在多間院校內先後出現自燃爆炸意外，因此禁止使用。在北京市教委下達的指令後，羅馬仕也發出公開聲明，指高度重視有關事件，並會展開核查，更向受影響的用家致歉，以及承諾會承擔責任。

涉事品牌宣佈回收．香港暫未停售

早在 2019 年，羅馬仕就回收過 3792 件可能存在自燃風險的產品，回收型號 OM10 行動電源，原因是電芯產品未進行老化測試。而今日（17日）再次發布公告，回收 3 款共 49萬1,745 顆行動電源，原因是部分電芯原材料可能導致使用過程中出現過熱甚至燃燒情況。

不過暫時香港海關暫時未有要求市面停售相同型號之行動電源（下文有3款問題型號資料），在市面及旋轉拍賣，仍有現貨發售。

回收的型號為：

型號：PAC20-272

生產批次：C14-P6/P7、M14-P6/P7、C13-P6/P7、M20-Q1/Q2、M14-Q1/Q2、C14-Q1/Q2

製造日期：2023 年 6 月 5 日至 2023 年 7 月 28 日、2024 年 1 月 5 日至 2024 年 2 月 8 日

涉及數量：331,578 顆



型號：PAC20-392

生產批次：M14-Q6/Q7、C13-Q6/Q7、M20-Q6/Q7、M22-Q6/Q7

製造日期：2024 年 6 月 23 日至 2024 年 7 月 31 日

涉及數量：113,253 顆



型號：PLT20A-152

生產批次：M20-P8/Q1

製造日期：2023 年 8 月 至 2024 年 1 月

涉及數量：46,914 顆



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羅馬仕是內地一線的行動電源品種，因此在淘寶﹑拼多多很容易買到，甚至記者在香港的網上拍賣平台和網店，也還見到有羅馬仕品牌的行動電源出售。建議目前還是先不要使用，直至該品牌完成核查，確保產品安全為止。