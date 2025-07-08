諾達機械人 以 AI 與 IoT 驅動多領域智慧化革新方案

在智慧科技重塑各行各業的時代浪潮中，Novelte Robotics 以機械人技術為基石、AI 與 IoT 技術為雙翼，打造全場景智能解決方案體系。由香港本地醫院部署的 19 部智能配送機械人，透過非接觸配送模式優化院內物流；到室外試行的自動清掃機械人推動智慧城市建設；再到 The Henley、Novoland 等多個地標應用的智能電梯控制系統 —— 這家科技企業以「硬體創新 + 軟件賦能」的雙軸驅動模式，為醫療、商廈管理、城市服務等領域注入數碼轉型動能，正重新定義香港各行各業的智能化服務標準。



Novelte Robotics 專注提供全面的機械人、物聯網（IoT）及人工智能（AI）解決方案，滿足各行各業的多元需求。其服務範疇涵蓋多功能機械人、智能 IoT 模組，以及先進 AI 驅動服務，矢志成為營運模式革新、效率提升的推動者。

Novelte Robotics 專注提供全面的機械人、物聯網（IoT）及人工智能（AI）解決方案，滿足各行各業的多元需求

機械人技術​助力醫院智能轉型

在醫療領域，Novelte Robotics 表現超卓。該公司早前於香港本地醫院部署 19 部智能配送機械人。這些機械人搭載自主導航及避障技術，能高效運送餐車、被服車、醫療物資及標本，透過無接觸配送模式，在優化院內物流流程的同時，大幅降低交叉感染風險。此外，S55 智能清潔消毒機械人進一步強化醫院衛生管理，具備掃地、吸塵及紫外線消毒等功能，可為病房、手術室等重點區域提供清潔消毒。最新推出的 Up 多功能機械人更具創新，透過共用移動底盤設計，能靈活切換配送及清潔模組，為醫院提供具成本效益的靈活方案。​

在醫療領域，Novelte Robotics 表現超卓。該公司早前於香港本地醫院部署 19 部智能配送機械人。

智慧城市建設機械人出一份力

除融合室內應用外，Novelte Robotics 全力推動香港室外自動清掃機械人的發展。憑藉多傳感器融合術，室外清潔機械人可自主完成掃地、垃圾處理及環境監測，高效覆蓋大範圍區域。目前，相關機械人正在香港進行嚴謹試行，日後有望為提升城市清潔度、推動智慧城市建設注入新動力。​

IoT方案賦能機械人應用

在技術創新方面，Novelte Robotics 的智能電梯控制系統可謂其 IoT 解決方案的核心。該系統無需對電梯進行任何結構性改造，即可實現機械人與電梯的無縫通訊，確保機械人順暢執行跨樓層任務。目前，該系統已於 The Henley、Novoland 及 Icity 等多個重要場所投入使用，有效助力機械人實現跨樓層高效運行。​

Novelte Robotics 的智能電梯控制系統, 無需對電梯進行任何結構性改造，即可實現機器人與電梯的無縫通訊，確保機械人順暢執行跨樓層任務。

AI創新加速業務流程

機械人搭載智能管理系統， 運用 AI 演算法深入分析機械人的運行數據，自動處理任務分析，助管理人員輕鬆掌握使用情況，迅速找出效率提升的關鍵。在多台機械人協同作業時，系統能精準調配各機械人的工作路線，更可與升降機智能連動，大幅優化工作流程，全方位提升自動化程度。AI 技術融入管理每個環節，不但能進行數據智能分析並提供決策支援，更推動機械人服務向更高效、靈活、智能的方向邁進，為各行各業帶來嶄新的營運體驗。

機械人搭載智能管理系統， 運用 AI 演算法深入分析機械人的運行數據，自動處理任務分析。

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