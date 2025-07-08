Vpon 大數據 x AI 解決方案 助品牌行銷更高效更輕鬆

隨著人工智慧（AI）浪潮重塑全球商業格局，品牌行銷正迎來關鍵轉型時刻，更成為影響全球市場與各行各業運作的重要助力。同時，AI 的發展正改變著品牌在廣告策劃上的方式，讓企業能更敏捷地作出有效的判斷，更精準地接觸目標受眾。



現實問題是品牌在擁抱 AI 技術的同時，仍對如何有效將其運用得宜抱有疑問。

1) 企業在品牌營銷上如何能有效地應用 AI 來解決銷售痛點？

2) 如何讓 AI 不只是工具，更成為創造市場聲量的戰略夥伴？

這些都是品牌積極尋找的答案。為回應市場需求，《香港01》人工智能升級轉型交流日成為一個橋樑，讓企業決策者與 AI 解決方案提供者聚集一堂，共同探討 AI 技術對市場的影響，並尋找創新的解決方案。作為活動的重要參展單位之一， Vpon 展示了其創新的大數據 x AI 解決方案，吸引眾多品牌代表的關注。

以大數據與AI創新改變品牌營銷方式

Vpon 在交流日中推出了兩大亮點，充分以兩大創新方案給出答案，吸引各行業決策者駐足探詢。

1.Vpon AI Chat｜智慧數據洞察平台

設置 AI Agents 於Vpon 數據洞察平台，讓企業決策者能夠輕鬆洞察數據帶來的機遇，快速解答關鍵問題，將繁瑣的數據分析流程轉化為流暢的互動體驗。Vpon 擁有超過 400萬香港手機用戶數據，無論是市場趨勢、消費者行為、還是目標受眾分析，Vpon AI Chat 都能給予即時而精準的支援，全面提升決策效率。

2.AIVO 行銷首發案例｜結合大數據與明星效應

在GAI（Generative AI）層面，Vpon 更展示了其首個市場上 AIVO（AI Voice Over）廣告執行案例，將大數據技術、AI 與廣受喜愛的歌手三者結合，實現了創新且富有感染力的品牌推廣方案，也讓消費者體驗到煥然一新的品牌形象，進一步提升了品牌好感度。

Vpon AI Chat 於數據洞察平台將繁瑣的數據分析流程轉化為流暢的互動體驗。

活動現場反響熱烈 企業需求與解決方案無縫對接

在交流日中，Vpon 展位更成為活動中的焦點之一；無論是零售、金融業、旅遊業，還是電商業的品牌代表，都希望透過Vpon AI 與大數據技術進一步優化品牌與消費者之間的互動，從而提昇品牌對市場的影響力。

《香港01》企業人工智能升級轉型交流日活動現場反響熱烈, Vpon 展位更成為活動中的焦點之一。

用科技創造未來行銷新機遇

對於是次交流日的成功，Vpon 表示：「很高興能夠參與由《香港01》舉辦的 企業人工智能升級轉型交流日，這是一個非常成功的平台，不僅讓我們有機會展示最新的 AI x 大數據技術，同時亦有機會與來自不同行業的企業決策者深入交流，探討 AI 為數據分析及廣告營銷轉型帶來的無限可能。」

關於 Vpon

Vpon 是一間專注於大數據與 AI 技術亞洲企業，至2008年起為亞洲市場包括總部日本、台灣、香港及東南亞等市場提供涵蓋數據分析、線上線下綜合廣告方案（Online-merge-offline advertising）及跨國推廣的全方位解決方案。憑藉其強大的技術團隊與創新能力，Vpon 已成功服務眾多知名品牌，在行業內具領導地位，並在數位行銷領域樹立了卓越的口碑。

了解更多: https://www.vpon.com/zh-hant/