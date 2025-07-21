HKT Enterprise Solutions Tech Week 2025 科技週，無疑是香港AI商業創新科技浪潮中一個最矚目的盛事。今年科技週於6月23日在中環新地標The Henderson - Cloud 39啟幕，記者早前直擊展覽現場，親身體驗這場由HKT連續第三年精心打造的科技盛會。



本屆Tech Week以「AI+ Your Business: Automate, Elevate, Differentiate」為主題，會場人頭湧湧，超過千名企業領袖、業界精英和科技合作夥伴齊聚一堂。五天活動中，HKT聯同各大供應商頂尖專家及自家AI專員，為企業客戶帶來從生成式AI到AI運算等專題分享，各種AI方案示範互動多變，深入淺出展示AI如何為不同行業創造實際價值。

HKT Enterprise Solutions Tech Week 2025無疑是香港AI發展最矚目的商業科技盛事之一

七大AI創新方案，實用性驚人

AI早已不是「概念股」，而是能即時付諸實行，為各大企業提供數碼轉型、開拓新機遇的利器。在眾多展示中，記者對以下7個針對不同行業的AI方案特別有印象；它們不僅概念先進，更具備立即可實施的商業價值。

1. AI無人機檢測：30日工作1天完成

會場內，Alpha AI無人機和GODO Drone & Dock的展示令人印象深刻。這套系統結合AI檢測和3D重建技術，將傳統需時30天的建築、基礎設施及斜坡檢測縮短至僅需1天。

「「無人機不僅可以到達人員難以抵達的位置，還能透過AI分析立即識別潛在問題，」HKT技術顧問現場解釋。配合新一代低地球軌道衛星和5G技術，即使在偏遠地區也能實現即時數據傳輸，大幅降低物業管理公司和基建運營商的維護成本。

AI無人機檢測系統結合3D重建技術，將傳統需時30天的建築、基礎設施及斜坡檢測縮短至僅需1天。

2. 新生代整合運營中心：園區管理革命

AI整合運營中心（IOC）結合電腦視覺和AI技術，連接無人機、監控鏡頭及各類IoT感應器，實現全天候自動監控。

系統能自動識別異常情況，進行人物和車輛追蹤，同時優化燈光和空調使用，顯著降低能源消耗。「對於校園、工廠和技術園區來說，這不僅提升安全管理效率，還能節省高達30%的能源成本，」現場工作人員表示。

AI整合運營中心（IOC）結合電腦視覺和AI技術，連接無人機、監控鏡頭及各類感應器，實現全天候自動監控。

3. Apple Vision Pro 醫療臨床應用：XR互動式3D模型

在荷里活電影情節中，主角不時會將各種醫療資訊用全息影像作3D投射，HKT 這個利用 Apple Vision Pro XR 虛擬+實景眼罩製作的醫療解決方案，就實踐了這些科幻片情節：它成功將傳統磁力共振掃描轉化為互動式3D模型，當戴上Apple Vision Pro 後，醫療影像立即以3D形式呈現眼前，且能透過眼罩觀察到雙手接觸3D模型，體驗令人印象深刻。

展區的專員向我解釋道：「醫生可以更直觀地向病人解釋病情，也能在手術前進行虛擬預演」在醫學教育方面，這項技術同樣帶來革命性變化，學生能透過沉浸式體驗更好地理解複雜醫學知識。

HKT的醫療解決方案，利用Apple Vision Pro將傳統磁力共振掃描轉化為互動式3D模型。

4. 新一代AI客服：品牌形象與互動新體驗

會場中最吸引人群的展示之一是新一代AI客服。透明LED顯示器與Edge AI相結合，創造出栩栩如生的虛擬服務員。

「我們可針對不同企業的要求，幫助客人自定義AI角色的外型、特徵和對話內容，」HKT客戶體驗專家說。「這不僅提升品牌形象，還能提高客戶互動效率。」HKT提供的方案更可為客戶安排安裝靈活的硬件，比如可彎折、高透明度及超輕盈的透明LED，特別適合商場、銀行和展覽等多種戶內場景。

HKT新一代AI客服透明LED顯示器與Edge AI相結合，創造出栩栩如生的虛擬服務員。

5. 電腦本地運行私人AI系統：完美保護企業敏感資訊

對於處理敏感資料的企業，資訊安全至關重要。HKT展示了無需連接到雲端進行運算，便可以在企業內部部署的Private AI系統運行AI，特別適合醫療、金融及政府機構等敏感行業。

現場演示了如何使用Private AI系統輕鬆查詢Excel/SQL報表，在內部系統環境下運行DeepSeek V3和Llama 4等大型語言模型 (LLM) 。HKT還提供EMS設備管理服務，提供全面且即時的IT支援，確保系統運作無阻。此外，方案還包括了電腦硬件的採購安裝及維護服務，減低企業機密數據的洩密風險。

HKT展示了在企業內部部署的Private AI系統，專為醫療、金融及政府機構等敏感行業設計。

6. AI SuperHighway：香港GPU算力新紀元

HKT推出亞洲首個以CE2.0技術為基礎的800Gbps廣域網絡解決方案 AI SuperHighway ，通過專用光纖私人網絡將全港不同數據中心的GPU算力串連起來，形成超高速、低時延且安全可靠的超算環境。HKT基礎設施專家解釋：「即使是預算有限的中小企業，也不必投資昂貴的GPU設備。無論辦公室或數據中心條件如何，都能隨時取得強大AI算力。」這無疑為香港企業提供了更經濟實惠的AI發展途徑。

HKT AI SuperHighway 技術，通過專用光纖私人網絡串連全港數據中心的GPU算力，形成超高速、低時延且安全可靠的超算環境。

7. 自主式AI網絡防禦：全天候數碼守護者

HKT的Agentic AI自主型網絡防禦系統提供全方位保護。系統能自動感知威脅、即時分析並執行防禦措施，數秒內隔離受感染設備或封鎖攻擊路徑。

「通過自我學習，系統還能預測未來攻擊，」網絡安全專家強調。「這大大減輕了資安團隊的壓力，全天候守護企業數碼資產。」

HKT的Agentic AI自主型網絡防禦系統提供全方位保護。

HKT凝聚科技生態圈力量｜企業AI轉型從免費諮詢開始

AI數碼轉型已是企業發展的必然趨勢，HKT憑藉多年經驗，在活動中凝聚了創科生態圈的強大力量，共同為香港企業展示最前沿的AI解決方案。從我的觀察來看，HKT的AI解決方案既實用又貼地，特別適合香港企業的實際需求。面對租金成本高、人手短缺等挑戰，這些AI方案正好為本地企業提供了增加競爭力的解決方案。

HKT Enterprise Solutions Tech Week 2025 的一眾贊助商及技術合作伙伴名單。

對於想把握AI時代新機遇的企業，HKT提供免費AI顧問諮詢服務，專業團隊將根據您的行業特點和業務需求，度身定制最適合的AI解決方案。

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