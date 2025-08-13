香港人超愛玩具，男仔鍾意買高達 Metal Build、收藏 Hot Toys Marvel Figure，女仔就狂掃 Chiikawa、LABUBU 。可惜空間永遠不足，玩夠又唔打算留低的舊玩具如何處理？放去二手舖就收得平、掉垃圾桶亦唔捨得……不如用 Carousell 旋轉拍賣與玩具「斷捨離」，快速成交收回現金又可再買新貨。

近排仲有「賞」你賣多啲抽獎活動，禮物包括總值 $10,000 港元、不限航點的雙人來回機票，最近仲加推總值 $15,000 港元的電器禮券！成功刊登玩具或其他指定類別產品的數量愈多，中獎機會就愈大！



入貨太多又唔捨得掉｜幅嘆息之牆點處理？

而家網民消費好重視「情緒價值」，辛苦工作賺到錢，梗係要買隻 Chiikawa 燒賣兔哥，狂篤 F5 搶高達模型令自己開心啦，但有時不經不覺就會買太多！記者自己都有親身經歷，當幅「嘆息之牆」就快迫爆屋企，唔捨得掉去垃圾房，身水身汗托去二手鋪又只能賤價出清，呢種感覺真係幾難受。

玩夠又唔打算留低的玩具，不如放上Carousell旋轉拍賣嚟「斷捨離」。

輕鬆完成上架｜賣幾多袋幾多

最終我發現，玩夠又唔打算留低的玩具，最好就係自己賣！而家用 Carousell app 賣玩具或其他產品，刊登過程變得超簡單！個 app 會自動推薦合適產品分類、為你建議售價，只需要影幾張相再填少少資料，就可以完成上架步驟；即使一次過放好多玩具，都唔使花好多時間。

Carousell 唔會向賣家收費，賣幾多、袋幾多，放售 Metal Build 高達、限量版 Hot Toys 公仔呢類值錢的收藏級玩具，當然比放二手鋪賺得多。即使價值不高、直接掉棄又覺浪費的小玩意，都可以照樣刊登上旋拍；話唔定可以好似《反斗奇兵3》中的巴斯與胡迪咁，搵到有心人出價接收，既環保又有意義。

在 Carousell 刊登出售心愛的 Gundam 模型，才發現它是難求珍品，意外賺到一筆繼續支持收藏興趣。

手上有大批 BANDAI SHF 幪面超人想賣？用 Carousell app 刊登過程超簡單！

5個香港人就有1個用旋轉拍賣｜更易搵到適合買家

原來，每5個香港人就有1個人用旋轉拍賣！去年香港區 Carousell 賣家平均收入仲高達$6,800港元，可見成交量唔細；賣多幾件玩具就儲夠機票錢，飛去東京Chiikawa Park同台場Gundam Base再掃貨！

仲有調查發現，香港有75%玩具迷用 Carousell，男女老幼不同類型玩家都齊晒。想放Hot Toys Marvel Figure、P-BANDAI高達模型、SHF幪面超人，又或者Chiikawa掛件公仔、懷舊《小露寶》扭蛋、《四驅兄弟》模型車，一樣可以搵到合適買家。

想賣 Hot Toys Marvel Figure、高達模型，用 Carousell 最快搵到買家。

想出清家中的懷舊《四驅兄弟》模型車、《小露寶》公仔，都一樣可以找到知音人接手。

Carousell 買賣玩具4大好處

1）一些零零散散、難以一一計算價錢的舊玩具（例如已砌好的高達模型、已拆盒的Marvel Legends 英雄系列），只需影一張相定個全包價，眼見幾多就賣幾多。Carousell 用家夠多，不少人會來尋寶搵平貨，快手出清免麻煩。

2）許多二手鋪已不收景品、扭蛋、動畫角色精品等單價低的小玩意，會收也只得1蚊、5蚊「屈辱價」；與其嬲到直接掉棄，不如先放上 Carousell 試試，做法更環保，為地球出一分力。

3）賣出舊玩具後有錢有空間，自然又想入貨啦；不論是 Metal Robot 魂高達、 POSE+ 合金或 Hot Toys Marvel 收藏級 Figure，Carousell 買玩具新貨亦比市面平一截，幫你慳多筆。

4）更重要係，而家上 Carousell 刊登玩具及其他指定類別產品，仲可以參加「賞」你賣多啲大抽獎！

Carousell 旋轉拍賣「賞」你賣多啲活動

「賞」你賣多啲抽獎活動 － 第二階段加碼進行中！

只需在 Carousell 刊登玩具或指定類型產品，即可「參加『賞』你賣多啲」抽獎，有機會抽中不限航點的雙人來回機票(價值$10,000港元)！還有100名得獎者可以拎 $200 蚊 Apple Store Gift Card，同埋總值 $15,000 的加碼獎品－ $5,000 電器舖禮券3名！

而且，每刊登一次玩具及其他指定類別產品，就可以獲得一次抽獎機會，比如將12隻BANDAI《聖鬥士星矢》黃金聖衣神話EX上架，就增加12個抽獎機會；刊登得愈多，就可以得到更多抽獎機會，抽中獎機會就愈大！

馬上參加活動、有機會贏取：

大獎：價值 $10,000 不限航點雙人來回機票

其他獎品：$200 Apple Store Gift Card（100名）

加碼好消息！

8月11日至9月7日期間，活動加推總值 $15,000 獎品－ $5,000 電器舖禮券（3名）

即刻開始上 Carousell 賣嘢，爭取更加多中獎機會！想知詳情可以點擊以下連結：https://carousell.app.link/LcBt3qtNpVb