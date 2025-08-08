文書﹑電競手提電腦推薦2025｜升級AI PC、RTX 50　電腦優惠情報

手提電腦推薦2025｜挑選一部合適的手提電腦，對不少人來說絕非易事。市場上的型號種類繁多，規格差異更是讓人眼花繚亂，而不同的使用需求又會令選擇範圍有很大不同。對於以日常文書處理為主的用家，輕薄便攜、長效續航，以及最新的 AI PC 已成為 2025 年的熱門關鍵詞；而對電競玩家來說，極致的圖形效能、流暢的幀率以及高刷新率螢幕，才是決定勝負的核心因素，例如最新的 RTX 50 系列電競手提電腦。為了幫助大家在今年鎖定最值得入手的型號，以下將分別針對文書與電競兩大方向，推薦幾款 2025 年最具代表性的 AI PC 與 RTX 50 系列電競手提電腦，並送上今夏最新手提電腦優惠資訊。

對於以文書處理、辦公及多媒體應用為主的用家，AI PC 是不可忽視的新趨勢。新一代 Copilot+ PC 功能已經能夠深度整合到 Windows 系統之中，透過專屬 Copilot 鍵即可隨時喚出 AI 助理，快速整理資料、生成文件、總結會議內容，甚至協助撰寫郵件，將日常工作流程大幅簡化。搭載最新 Intel Core Ultra 系列處理器的 AI PC，在 NPU 運算單元加持下可提供高於 40 TOPS 的 AI 運算效能，不僅運行速度快，更能長時間維持低功耗，配合優化後的電池設計，實現全天候續航力，真正滿足隨時隨地工作的需求。

AI PC 推薦 : Zenbook S 14 (UX5406) – 2025輕薄高階之選

如果想在 AI PC 領域入手一部兼具質感與性能的機款，ASUS Zenbook S 14 絕對是今年的高階之選。它搭載最新 Intel Core Ultra 7 處理器（Series 2）及 Intel Arc GPU，AI 運算效能高達 47 TOPS，搭載72Wh高容量電池，提供長達27小時的續航時間，滿足全天候工作與娛樂所需。並備有專屬 Copilot 鍵，讓你輕鬆體驗 AI 功能。採用 Ceraluminum 金屬物料製造，機身僅 1.1cm 厚、1.2kg 重，輕薄便攜同時不失堅固耐用。14 吋 3K ASUS Lumina OLED 螢幕配合 4 揚聲器音響系統，視聽效果極致沉浸。

原價 $16,998，現時華碩夏日優惠價只需 $12,998，約77折即可入手。

AI PC 推薦 : Vivobook S16 (S3607) – 16吋大芒入門

另一款同樣值得留意的性價比之選是 ASUS Vivobook S16，它採用金屬機身，搭載 Intel Core Ultra 5 處理器（Series 2），NPU AI 運算效能可達 35W，同樣具備專屬 Copilot 鍵。它內置 70Wh 長效電池，續航力最長可達 20 小時，配合 1.59cm 輕薄機身及 16 吋大螢幕，無論攜帶外出或在辦公桌上長時間使用都非常舒適。

現時華碩夏日賞優惠價只需 $7,498（原價 $8,498），性價比突出。

ASUS Vivobook S16 開箱測試｜大螢幕輕巧AI文書機 性價比之選

而在電競領域，2025 年最矚目的升級莫過於搭載 NVIDIA GeForce RTX 50 系列 GPU 的新機款。全新的 Blackwell 架構大幅提升了光線追蹤與路徑追蹤的運算效率，帶來更真實的光影表現與反射效果。RTX50系列顯卡配合新一代 DLSS 4 Multi Frame Generation 技術可透過 AI 在每個渲染幀之間生成多達三個額外影格，在提升幀率的同時，仍能保持細膩的畫面品質，令遊戲畫面在電影級光影下依然保持流暢。對於追求高刷新率與低延遲的電競玩家來說，RTX 50 系列手提電腦無疑是今年最理想的選擇。

RTX 50 系列手提電腦推薦 : ROG Strix G16 - 旗艦級電競之選

ROG Strix G16 是當中性能最全面的旗艦級選擇。它搭載 Intel Core Ultra 9 275HX 處理器及 NVIDIA GeForce RTX 5080 GPU，最高 TGP 達 175W，提供頂級遊戲運算能力。採用 Q-Latch 底蓋設計，玩家可免工具拆裝升級記憶體、硬碟，甚至自行清潔風扇。三風扇散熱技術配合 Conductonaut Extreme 液態金屬，長時間激戰也能維持穩定效能。16 吋 2.5K 240Hz ROG Nebula 螢幕擁有 100% DCI-P3 色域及 ACR 技術，畫質細膩流暢。

原價 $24,998，現華碩夏日賞優惠價為 $21,998。

RTX 50 系列手提電腦推薦 : TUF Gaming F16- 休閒電競之選

而想要在更實惠價位入手 RTX 50 手提電腦，ASUS TUF Gaming F16 是性價比極高的選擇。它符合 MIL-STD-810H 軍規耐用標準，搭載 Intel Core i7-14650HX 處理器與 NVIDIA GeForce RTX 5060 顯示卡，配合第二代 Arc Flow Fans雙風扇及整排散熱器 ，即使長時間高負載運行也能保持低溫。配備 16 吋 2.5K 165Hz 螢幕並支援 NVIDIA G-SYNC，視覺體驗流暢順滑。

原價 $13,998，現華碩夏日賞優惠價 $11,998，更顯吸引。

「華碩夏日賞2025」年度優惠現正火熱進行！

由7月18日至8月31日，多款精選 AI PC 及 RTX50 系列手提電腦低至7折，更隨機附送夏日禮品！

完善的售後保養

購買手提電腦除了要考慮性能與價格，保養服務同樣重要。電腦屬於中長期投資，若能獲得完善的售後保障，便可在日後使用過程中減少維修成本與風險。以華碩為例，今年夏日優惠活動中，精選 Zenbook 與 Vivobook 型號均提供兩年國際保養服務，並附送首年 ASUS Perfect Warranty，讓用家享有更全面的維修支援。根據市場研究數據，ASUS 及 ROG 分別已連續三年及七年蟬聯香港手提電腦及電競手提電腦銷量冠軍，口碑與實力兼備。

現凡購買任何Zenbook、Vivobook、ProArt、TUF Gaming或ROG手提電腦或桌上型電腦，即可參加「YOUR VOICE MATTERS」活動，只要註冊您的產品，並留下產品用家心得，完成簡單步驟後，即可選擇獲得 6 個月的產品延長保養服務或高達價值$799的豪華禮品，當中包括ASUS無線滑鼠、ROG手提電腦袋及或Steam電子禮券！了解更多: https://hk.asus.click/lz48vk