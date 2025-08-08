四大網絡商隧道測速，7大隧道啟動5G黃金頻譜加速智慧出行發展｜據運輸署年報顯示，全港行車隧道每日有超過87萬架次的車輛通過，其中僅海底隧道每日車流量便超過10萬架次。為了提高隧道的使用效率，政府近年積極推動「智慧出行」。5G技術在智慧城市發展中扮演著關鍵角色，因此，網絡供應商近年來積極完善行車隧道的5G黃金頻譜覆蓋，以期加速「智慧出行」的發展。



全港23條隧道5G覆蓋現況

四大網絡商隧道測速

目前全港共有23條行車隧道 。這些隧道中，有22條由政府擁有，而餘下的愉景灣隧道則由私人公司營運 。和記電訊香港（3香港）是唯一一家在所有23條隧道中提供5G覆蓋的營辦商，其中包括連接大嶼山東部至東北部的愉景灣隧道。此外，3香港在部署方面也展現出超前思維。連接西九龍油麻地交匯處與東九龍啟德發展區的中九龍幹線預計於今年底通車，據悉，3香港已積極部署相關網絡工程，希望在新幹線通車時能同步提供5G服務 。旨在讓乘客在乘車通過隧道時，也能享受到流暢的通訊服務，不論是使用社交平台、觀看串流影片，還是進行線上遊戲。對於駕車司機而言，則可順利使用地圖導航服務 。

隧道網絡速度實測：同為5G速度為何有別？

為了解不同網絡商在隧道內的5G表現，記者實測了大老山隧道、東區海底隧道及大欖隧道 。原本預計在所有網絡商都能接收到5G訊號的情況下，表現差距應該不大。然而，實測結果顯示，網速最高可相差近一倍。原來這種速度差異與網絡商在隧道內使用的頻譜有關 。5G黃金頻譜具有頻寬廣、網絡容量充裕的特點，能夠為用家提供高速、低時延的服務 。即使在多人同時使用時，也能保持流暢 。這解釋了為何同樣使用5G，在行車隧道內的表現卻不盡相同 。

大欖隧道行駛時測速

大老山隧道行駛時測速

東隧行駛時測速

記者於三大隧道進行的網絡速度實測，數據顯示在下載速度方面，3香港的表現均優於其他網絡商。在大老山隧道，3香港的下載速度為293Mbps，而網絡商A、B、C則分別為153Mbps、65.3Mbps和80.5Mbps；東區海底隧道，3香港的下載速度達276Mbps，相比之下，網絡商A、B、C則分別為180Mbps、150Mbps和108Mbps；在大欖隧道，3香港的下載速度高達541Mbps，而網絡商A、B、C的下載速度則為266Mbps、46.5Mbps和366Mbps 。這些實測數據清楚地反映出不同網絡商在隧道內的表現差異。

接下來利用3香港於大欖隧道轉車站實測Netflix下載影片以及上載IG影片的速度，如下載一集《魷魚遊戲第3季》只需約18秒；而上載一條30秒的影片上IG，亦只需要25秒，非常快速。

在大欖轉車站實試下載影片及上載IG Post，速度都非常快。

隧道建網挑戰重重

其實要在行車隧道內鋪設網絡面臨巨大的挑戰，因為香港的行車隧道交通極為繁忙，即使在深夜時段也需要實行單管雙程行車。因此，所有的檢查和維修工作都必須在這段時間內進行。流動網絡工程的時段則需視乎其他工程的安排而定，每個時段通常只有數個小時。技術人員必須在這短短的時間內，在數公里的管道內完成工程，不容有失。除了周詳的事前部署外，技術團隊的貢獻至關重要。3香港的技術團隊致力於在各大基建中提供完善的覆蓋，完成看似不可能的任務，確保用家能夠享受到稱心滿意的網絡服務。