Casetify提前上架iPhone 17系列手機殼　17 Air﹑橫向鏡頭組曝光

近日，知名手機配件品牌 Casetify 被發現疑錯手率先在其官方網站上架 iPhone 17 系列的全新手機保護殼產品，不但揭示了新機 iPhone 17 Air，亦從側面印證了外界早前對於 Apple 新設計的眾多傳聞，包括背部的橫向鏡頭模組，而保護殼上的MagSafe用金屬圈，也的確如傳聞一樣位置下移。



根據目前流出的保護殼圖片，iPhone 17 系列在將帶來不少明顯變化。最受矚目的，是名為「iPhone 17 Air」的新機型。從 Casetify 所展示的保護殼造型推斷，這款 Air 機種擁有極為纖薄的機身，據報厚度僅約 5.5 至 5.6 毫米，遠較現有的 iPhone 16 Pro 薄身，後者機身厚度為 8.25 毫米。

網傳Casetify錯手提早上架iPhone 17系列產品，圖中為美元售價。

然而，過度追求極致纖薄的同時，設計上自然會有所妥協。根據曝光資料顯示，iPhone 17 Air 在機身底部的 USB-C 端口位置並未與機身垂直中軸對齊，而是略微偏向背面，這可能是為了容納更薄的主機板及電池結構。而機底的揚聲器孔位數量亦比前代減少，或影響部分音訊輸出效果，但在節省空間與續航表現上，Apple 很可能作出了取捨。

外觀上，從目前流出的模型與 Casetify 所展示的保護殼看來，iPhone 17 Pro 與 iPhone 17 Pro Max 在整體輪廓上與 iPhone 16 Pro 系列較為接近，但其背部將改用一整條突出的橫向鏡頭組，與過往獨立三鏡頭模組有所不同，整體視覺更簡潔俐落。

雖然目前這些資料多來自第三方保護殼廠商及非官方消息，但 Casetify 等大品牌在新機推出會預先知道新機外型，以提早生產相關配件，因此今次曝光的造型與最終成品將極為接近。