最近有一條 Huawei Pura 70 Pro 抖音短片火速瘋傳，片中用家的手機不慎掉入黃河，在經過整整 24 小時的打撈後，手機奇蹟般被尋回，更令人難以置信的是，它依然能夠正常使用，包括開機、觸控、拍照、播放音樂、通話等一切功能，均無損壞。



Huawei Pura 70 Pro 原本就已獲得 IP68 防塵防水等級認證，意味著它在實驗室受控環境下，能夠承受最深 1.5 米、長達 30 分鐘的淡水浸泡。不過現實中的黃河水流湍急，水質混濁，含有大量泥沙與雜質，並遠非實驗室中的清水可比；再者浸泡時間長達一整日，完全超出了官方設計與標準測試的極限。因此，該手機「死裡逃生」的確出乎眾人預料，甚至比以往見過 iPhone 在海中打撈出來很還能用更離譜。

影片在抖音上廣泛流傳後，引來一眾網民熱議。有人稱讚華為手機的工程水平遠超預期，也有人將此與 iPhone 的防水性能比較，認為即使是 Apple 的旗艦級手機，若經歷同樣挑戰，也未必能完好無損地倖存。不少網友更表示：「用過那麼多部手機，從沒想過會見證這樣一幕。」

不過，儘管這次手機跌落黃河後「死而復生」，但不要以為每部手機都可以，用家仍應以理性態度看待防水功能。IP68 認證本意是為了在日常生活中的突發狀況提供基本保障，例如不慎潑水、短暫雨淋、浴室水氣等，而非鼓勵用戶將手機暴露於極端環境之中。黃河水含有大量泥沙與雜質，長時間浸泡後即使手機短期內運作正常，也可能存在內部零件損耗或接觸點氧化的潛在風險。因此，建議用家日常仍應盡量避免將手機接觸大量水源，即使擁有防水功能，也不可掉以輕心。

早前也有網民分享，在雨天用iPhone 15 Pro Max後，手機出現起霧問題，官方維修價高達約$6000。

Threads 截圖