2025香港大學生手提電腦推介｜性能﹑便攜性﹑AI功能最佳購物指南

有沒有試過在咖啡店埋頭苦幹趕功課，結果部手提電腦突然慢到卡死，電量更快要清零？又或者在地鐵、巴士之間轉車趕路，背住一部又大又重的手提電腦，行幾步已覺得肩膀要散？對香港的大學生來說，一部性價比高、輕薄便攜的手提電腦，絕對是兼顧學業和日常生活的最佳拍檔！無論你是文科生日日對住Word寫論文，工程系要運行各種編程工具，還是設計系需要開Photoshop同Premiere Pro處理創作，以下 2025 年手提電腦推介和Back to school優惠情報，都能幫你在繁多選擇中，精準找到最適合你的「學業神器」。

關鍵考慮因素

買手提電腦之前，了解自己的需求是第一步。以下係幾個影響你選擇嘅核心因素，包括機身設計、便攜性、性能同品牌及保養，等你輕鬆揀到一部陪你走過大學四年的手提電腦！

機身設計和用途

傳統文書機只有一個螢幕，對於一般文書處理可能還夠用，但如果要同時開多個網頁和PowerPoint的話，就可能會不夠方便快捷。雙螢幕手提電腦如 ASUS Zenbook DUO 配備雙14吋觸控式OLED螢幕，提供近20吋螢幕空間，支援同時開多個程式，無論是AI應用、做報告，還是執相剪片，都輕鬆應付，特別適合工商管理和工程系學生。

了解更多Zenbook DUO:https://www.asus.com/hk/laptops/for-home/zenbook/asus-zenbook-duo-2024-ux8406/

+ 1

便攜性：機身尺寸的重要性

對於經常在課室、圖書館和家中移動的學生來說，輕量手提電腦（1.2kg或以下）至關重要。螢幕尺寸通常介乎13至18吋。較小的螢幕（13-14吋）更便於攜帶，而較大的螢幕（16-18吋）提供更多空間，方便多工處理。電池續航力也不能忽略，長續航電池（15小時以上）對於避免在校園或家中頻繁尋找電源插座非常重要。

ASUS Zenbook A14重量僅約980g，配備高質14吋OLED螢幕及長達29小時電池續航，完美適合在校園、咖啡店或地鐵移動的文科和商科學生，免卻尋找電源插座之外，更不用攜帶火牛或行動電源等配件。

了解更多Zenbook A14: https://www.asus.com/hk/laptops/for-home/zenbook/asus-zenbook-a14-ux3407/

性能

一部支援AI功能的AI PC可以幫你將繁瑣的任務變得更輕鬆高效！ASUS Copilot+ PC搭載強大的NPU (達45+ TOPS)，結合Microsoft Copilot和ASUS獨家AI應用，徹底改變你的學習同創作體驗。

Microsoft Copilot智能助理

無論是搜尋資料、整理筆記，還是撰寫電子郵件，Copilot 都能即時提供內容建議、摘要冗長資料，甚至在 Excel 中自動生成圖表，協助學生節省時間以應對各類學術任務。例如，工程系學生可利用 Copilot 快速分析數據，而設計系學生則可透過 Cocreator 在 Microsoft Paint 中將手繪草圖轉化為專業級插圖。

對於部分對手提電腦性能要求較高的香港大學生而言，若需於工程學領域運行 MATLAB 或 AutoCAD，設計相關科系需使用 Adobe Creative Cloud 剪輯 4K 影片，抑或遊戲設計及電競愛好者希望在《Cyberpunk 2077》中享受流暢畫面，卓越的運算效能無疑是選購手提電腦時的首要考量。

跑高性能軟件或遊戲時，電腦容易過熱，影響效能和使用壽命。選擇配備先進散熱系統的機型，例如多風扇設計或液態金屬散熱技術，可以保持長時間高效運作。ROG Strix G16電競手提電腦採用ASUS Intelligent Cooling技術，配備三風扇同液態金屬導熱，提升散熱效率，確保長時間使用都不會過熱影響性能。

了解更多ROG Strix G16: https://rog.asus.com/hk/laptops/rog-strix/rog-strix-g16-2025/

品牌及保養

在選購手提電腦時，除了考慮性能與便攜性之外，品牌的可靠性及售後支援同樣不可忽視。對於香港的大學生而言，一部手提電腦往往需要伴隨整個四年的大學生涯，甚至延續至踏入職場。選擇具備完善保養及售後服務的品牌，能夠大大減少日後的使用憂慮與維修負擔。

以 ASUS 的Back to School優惠為例，其手提電腦會為大學生提供三年國際保養服務 (一般只有兩年)，而其 Zenbook 及 Vivobook 系列均更配備 Perfect Warranty 完美保固，額外保障意外及人為損壞項目，為使用者提供額外保障。根據知名市場調查機構的統計數據，ASUS 與 ROG 分別連續三年及七年蟬聯香港手提電腦及電競手提電腦銷量冠軍，進一步印證其市場領導地位與消費者信賴度。

HKNotebook x Moss 大專生優惠中，各大專院校師生由輕薄的 AI PC：Zenbook & Vivobook，到高性能 RTX 50 系列電競手提電腦ASUS Gaming 和 ROG 都有優惠，折扣高達 6 折，即點擊連結入網店選購：https://hknotebook.moss.com.hk/ns/store/M_NS2025/generic/zh_TW/itf/event/nop25_asus/ASUS-%E5%A4%A7%E5%AD%B8%E6%89%8B%E6%8F%90%E9%9B%BB%E8%85%A6%E5%84%AA%E6%83%A02025

立即分享產品評論，更可獲得高達 $700 禮品。了解更多： https://www.asus.com/events/promotions/hk/your-voice-matters-hk/