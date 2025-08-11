手機掉落地面的瞬間總是讓人心頭一緊，即便只是從桌面滑落或不小心從手中滑出，都可能換來螢幕碎裂、邊框刮痕等讓人心痛的後果。但是，有沒有想過 iPhone 可以在多高的地方跌下來，仍完好無事呢？德國有一個用家，竟然突破跌落測試的結果，在高達 2,600 英呎的高空，跌落一部 iPhone 16 Pro。令人難以置信的是，這部手機在掉落後依然功能完好，還透過Find My順利回到機主手中。



Ashley Prange 在 IG 分享，當時正搭乘一架小型飛機在德國進行空拍與記錄。Prange 坐在機艙內，手持 iPhone 16 Pro 準備拍攝空中美景，沒想到一道突如其來的強風灌入艙內，瞬間將手機從她的手中奪走，直接吸出機外。手機在空中翻轉、墜落的過程中仍在錄影，直到與地面接觸的那一刻才停止。

「那一瞬間我完全愣住了，」Prange 回憶道，「我以為它永遠回不來了，更別說還能用。」更糟的是，手機殼內除了 iPhone，還夾著她的信用卡與駕駛執照。抱著僥倖的心態，她立刻透過另一部 Apple 裝置開啟Find My功能，試圖定位手機的位置。

出乎意料的是，系統很快顯示出手機最後被定位到的位置—在萊茵河谷的一片茂密森林中。雖然地圖上的定位點清晰，但面對面積龐大的森林，找到一部小小的手機仍猶如大海撈針。不過，因為手機裡有重要證件，她與表親還是決定踏入林間碰碰運氣。

經過幾個小時的搜尋，他們終於在落葉堆中發現 Prange 的 iPhone 16 Pro。手機外觀幾乎毫髮無損，螢幕完好無裂痕，甚至可以立即開機使用，所有功能運作如常。

Prange 將這次「奇蹟生還」歸功於兩個關鍵因素。首先是使用皮革錢包式保護殼，外層堅固、內層有一定的緩衝效果，為手機吸收了部分衝擊力；其次是 Apple 在 iPhone 16 Pro 上採用的強化機身設計與耐衝擊結構，使它在如此極端的自由落體下依然保持完好。

「Find My」使用藍牙 Beacon 定位技術，令 iPhone 及 MacBook 的失機在沒有網絡的情況下，一樣可以定位及發送位置。

這次事件同時也讓Find My功能再度獲得關注。許多用家在丟失手機時往往第一時間感到慌亂，但只要事先開啟定位功能，就能大幅提高尋回的機率。