iPhone 17將於9月9日發布？開賣日曝光　仲有4款硬件同步發布

iPhone 17將於9月9日發布？｜隨着九月臨近，關於 Apple 2025秋季發佈會的消息正不斷升溫，最新流出的多方資訊似乎為 iPhone 17 系列的亮相時間定下了更清晰的時間表。根據來自多個消息來源，包括電訊商內部文件的最新報導，Apple 極有可能在 2025 年 9 月 9 日（星期二）舉行年度秋季發佈會，正式揭開全新 iPhone 17 系列的面紗。



這個日期與 Apple 一直以來的傳統相符。多年來，Apple 大多會選擇九月的第二個星期二作為iPhone的發佈日。除了發佈會日期，消息亦進一步披露了預購與正式開賣的時間表。據悉，iPhone 17 系列的預購將於 9 月 12 日（星期五）展開，而首批零售與出貨日期則定於 9 月 19 日（星期五）。這個節奏與過往幾乎如出一轍，從發佈到預購、再到正式發售，僅相隔一週時間，保持着 Apple 一貫的風格。

有關消息最先由德國科技媒體 iPhone-Ticker 報導，該媒體聲稱取得了來自電訊商的內部資料，文件中提及需要為 9 月 9 日的一場重大 Apple 產品發佈做好市場與營運準備。這一訊息與早前 Bloomberg 記者 Mark Gurman 所披露的時間預測高度一致，進一步加強了可信度。

今年發布會的主角毫無疑問是 iPhone 17 系列，預計將包括四個型號，分別是 iPhone 17、全新命名的 iPhone 17 Air（取代現有的 Plus 版本）、iPhone 17 Pro 以及iPhone 17 Pro Max。當中，iPhone 17 Air 備受期待，因為它將成為系列中最纖薄輕巧的型號，主打極致便攜與精緻外形；而 Pro 系列則有望迎來設計大改版，包括全新的後置相機模組、鋁合金邊框，以及能減低反光與眩光的全新顯示玻璃技術。

在硬件規格方面，iPhone 17 系列預計將搭載最新的 A19 晶片，性能與能效均會再度提升。據傳 iPhone 17 Air 以及 Pro 系列會首次配備 12GB RAM，為多工處理與高負載應用提供更充裕的性能空間。

除了 iPhone，新一代 Apple Watch 亦很可能在同場登場，包括 Apple Watch Series 11、Apple Watch Ultra 3，以及入門定位的 Apple Watch SE 3。這些產品將延續 Apple 對健康監測與運動追蹤的重視，並可能帶來全新的感測器與更長的電池續航。同時，傳聞已久的 AirPods Pro 3 亦有望亮相，帶來升級的主動降噪與音質表現，滿足對音訊體驗有高要求的用家。

軟件方面，iOS 26 將隨 iPhone 17 系列同步推出，並於 iPhone 17 系列上市後的向所有相容 iPhone 推送更新。屆時，iPadOS、watchOS 及 macOS 的新版本亦預料同步上線。