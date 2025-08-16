電腦節 2025｜SHOPLINE 呈獻 AI 及數碼轉型專區 成就無限商機

年度科技盛會「香港電腦通訊節 2025」（下稱「電腦節」）將於 8 月 22 日至 25 日在香港會議展覽中心舉行。電腦節以「AI 無界，商機無限」為主題，而 SHOPLINE 更攜手電腦節特別呈獻「AI 及數碼轉型專區」為香港企業和公眾提供一個全面平台，深入了解並掌握 AI 技術的最新發展與應用，共同推動各行各業在數碼時代的持續成長與創新。



「SHOPLINE 呈獻：AI 及數碼轉型專區」論壇與專業講座 探索未來科技

「SHOPLINE 呈獻：AI 及數碼轉型專區」勢為今年電腦節的矚目焦點，參展商陣容鼎盛，展示 AI 技術的最新發展與應用，讓大家親身體驗 AI 技術如何深刻改變日常生活和商業運作。電腦節期間更將舉行「AI 科技：全民體驗未來」專業論壇，匯聚重量級講者包括 Nvidia AI Technology Centres 全球負責人 Prof. Simon SEE、Google Cloud 策略顧問 Michael Yung 坐陣；SHOPLINE 亦將以「零售業數碼轉型：從 AI 應用到未來零售趨勢」為題發表演講，聚焦 AI 如何重塑零售格局，透過多個應用案例，深入剖析如何運用 AI 協助企業應對市場挑戰，提升競爭力，帶來更多增長機遇。

同時，SHOPLINE 將在專區內展示如何利用 AI 技術提升物流、支付及營運效率，特別邀請多間合作商戶參與，為參觀人士提供不同精選及獨家專屬優惠（文章後端查看更多詳情）。在探索智慧零售未來的同時，也能享受即時的價值回饋。無論是線上還是線下致力於支持商戶與消費者，共創更智慧的零售未來。

AI 浪潮席捲全城 經濟效益蓄勢待發

AI 正為香港經濟發展帶來巨大的增長潛力。業界研究亦指出，生成式 AI 直接推動企業業務增長，近四分之三有使用生成式 AI 的受訪企業更在第一年內便獲得投資回報 （資料來源： Google Cloud 與 National Research Group 共同發佈《生成式 AI 投資報酬率》報告）。根據 SHOPLINE 數據，現時有四成 SHOPLINE 香港商戶有運用 AI 功能，其總商品交易額（GMV）比未有使用 AI 功能的商戶高出近八成。當 AI 使用得宜，預計及至 2030 年，AI 解決方案將為香港帶來高達 2,874 億港元（約 367 億美元）的經濟效益（資料來源：Access Partnership《香港經濟效益報告》） 。

SHOPLINE 致力於透過推動 AI 應用和數碼轉型，賦能企業成功。多項 SHOPLINE 靈活創新、以 AI 驅動的工具，包括如「SmartPush」整合 ChatGPT 自動生成電郵及短訊內容、分群顧客和生成數據報告；「AI 智慧推薦」按顧客購買和瀏覽紀錄再因應店舖產品庫存狀況向顧客作出個人化推薦；以至獨家一站式網紅帶貨解決方案透過強大的 KOL 網絡，整合網紅銷售流程至全渠道銷售格局，助力品牌快速轉型網紅行銷，成就 SHOPLINE 香港商戶去年在 GMV、顧客平均購買商品數量、及每張訂單平均交易額這三個關鍵指標上展現強勁增長。

SHOPLINE 個案分享：實踐全方位智慧零售

深耕香港市場，SHOPLINE 的服務已廣泛應用於多個行業，涵蓋零售到物流等不同階段，致力於為本地企業和商戶提供專業、高效的電商解決方案，帶來實際而顯著的效益，協助他們在競爭激烈的市場中脫穎而出。

漢科電腦公司：實現品牌整合與業務增長

在香港競爭激烈的 3C 市場中，漢科電腦公司（Hornington）作為領先的電腦產品代理商，憑藉引進多個知名品牌的高品質科技產品、嚴格的品質測試及卓越的客戶服務，一直保持其領先地位。然而，作為代理商，Hornington 面臨的關鍵痛點是品牌認知度分散，其產品主要透過各 3C 零售店分銷，難以直接與最終客戶建立聯繫並培養忠誠度。

意識到必須尋求一個能有效整合線上品牌形象、提升品牌知名度並直接與客戶互動的解決方案，Hornington 選擇開啟其數碼轉型之路。透過 SHOPLINE 一站式解決方案，成功建立了專業的品牌旗艦網店，將其代理的多元化產品組合集中整合在統一平台上。SHOPLINE 的「拖放式網店設計工具」讓團隊無需具備技術專業知識，便能輕鬆打造高端時尚、易於操作的網站，為客戶提供無縫的購物體驗。

為了進一步提升業務，Hornington 靈活運用多項 SHOPLINE 的內建功能。智能推薦引擎與分潤功能增加了交叉銷售機會及平均訂單價值，同時分潤計劃亦擴大了市場覆蓋。多樣化的優惠及促銷工具（如產品捆綁銷售、季節性折扣）則成功吸引了不同類型的客戶。此外，透過 SmartPush 功能向客戶發送新品發布或限時優惠的針對性通知，顯著提高了回購率和轉化率。展望未來，Hornington 將進一步透過數據驅動的見解深化客戶互動，推出會員制度與個性化優惠，將一次性買家轉化為忠實客戶，以保持在市場中的競爭優勢。

親臨 SHOPLINE 專區 盡享多間合作商戶夥伴獨家優惠

作為一站式智慧營商夥伴，SHOPLINE 全力支持香港零售業的數碼轉型；並在專區內（展位 Q18 & 20）設有 3 個特別區域，讓參觀人士可以輕鬆體驗數碼轉型，包括：

1. 現場諮詢服務區：親身體驗 SHOPLINE 強大的後台服務，並有專業團隊提供一對一的諮詢服務及量身定制的解決方案；

2. 開店教學區：提供最完整的開店指引給電商新手，只需 10 分鐘即可成功開設專屬網店；

3. 商戶專區：多間合作商戶將在此提供獨家優惠，讓商戶在體驗數碼轉型的同時，盡享多項實質回饋，包括：

- S.A Group 精選優惠：

1. 網店下單時使用限時優惠券，即享 $50 折扣。

- EPana Shop 精選優惠：

1. 單次消費滿 $2,200 或以上，即可獲贈 $50 優惠券。

2. 單次消費滿 $5,000 或以上，即可獲贈 $100 優惠券。

- Hornington 獨家優惠：

1. 網店限定優惠！購買滿 $1,500，即可憑專屬優惠碼，購買滿 $1,500 即減 $50。

- Belkin 獨家優惠：

1. 網店專屬優惠！ 全單買滿 $350，輸入優惠碼即減 $20 折扣。電腦節期間 ，於網店購物，滿三件或以上產品，即享88 折，加送精美禮品。

2. 電腦節現場限定！ 購物滿 $250，憑單據即玩公仔機抽獎一次，有機會贏走高達 $1,000 禮品。

3. 指定產品 — BoostCharge Pro Qi2 15W 2合1磁吸無線充電板，$199。限量優惠，售完即止。

- BOOX 電子閱讀器精選優惠

1. 網店下單時使用限時優惠券，選購電子閱讀器滿 $2,000，即享 $500 折扣。

- mooInk 電子閱讀器精選優惠：

1. 網店下單時使用限時優惠券，選購 mooInk 電子閱讀器，即享 95 折。

*優惠詳情以實際情況為準，如有任何爭議，SHOPLINE 將保留最終決定權。

立即購票參加 香港電腦通訊節 2025 ！

親臨「SHOPLINE呈獻：AI及數碼轉型專區」體驗最新 AI 科技，與 SHOPLINE 的專業團隊面對面交流，開啟數碼轉型之路，共同發掘無限商機！

活動詳情：

日期： 2025 年 8 月 22 至 25 日（星期五至星期一）

時間：10:00 - 21:00（25日僅開放至19:00）*每日展覽結束前 60 分鐘停止參觀人士入場及現場購票

地點：香港會議展覽中心

按此購票

全球佈局 SHOPLINE 與您共創商機

SHOPLINE 品牌起源於香港，現已發展成為國際電商平台，業務遍及香港、台灣、日本、美國、英國等地區。目前，SHOPLINE 總部設立於新加坡，已成功協助全球累計服務超過 60 萬商家開店，其中包括 Lego、德國寶 German Pool、LANGHAM BEAUTY 等知名品牌。

作為一站式智慧營商夥伴，SHOPLINE 提供全方位零售解決方案，並緊密連結合作伙伴，透過這個豐富的智慧營商生態圈，助力店家蓬勃發展。我們具備完善的開店基礎建設，控制台預設多項連結，讓店家能一站式完成收款、物流、倉庫管理店，輕鬆實現數碼化，進而開拓全方位的零售版圖。